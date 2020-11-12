Kendi ne yiyorsa yavru karatavuğa da yediriyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan Levent Sancak, evinin balkonunda bulduğu yavru karatavuğu kendi elleriyle besliyor, kendi ne yiyorsa ona da yediriyor.

Şehitishak Mahallesinde ikamet eden Levent Sancak, 2 hafta önce evinin balkonunda karatavuk kuşu yavrusu buldu.

Yavru olduğu için beslenmekte sıkıntı yaşayan kuşa önce ufak parçalara ayırarak ekmek verdiğini söyleyen Sancak, “Daha önce kumru yavrusuna baktım, şimdi karatavuk yavrusuna bakıyorum. Makarna, solucan, kıyma gibi yiyecekler veriyorum. Maşallah hiçbir şeye yok demiyor. Biz ne yiyorsak ona da yediriyorum, hem de ellerimle. Hayvanları seviyorum. Biraz daha kendini toparladığı zaman doğaya göndereceğim. 2 haftadır evimizin neşesi oldu” dedi.

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