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Diş hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti

DHA

Diş hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti


MERSİN, (DHA)MERSİN'de diş hekimi Şehmus Murat Pazarbaşı (67), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Diş hekimi Şehmus Murat Pazarbaşı, rahatsızlanması üzerine 9 Kasım günü Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Pazarbaşı, tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2020-11-12 15:11:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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