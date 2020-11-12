Tekne faciası kurbanı genç balıkçı son yolculuğuna uğurlandı Akdeniz'de Yunan tankerinin Türk balıkçı teknesine çarpması sonucu ölen 5 balıkçıdan biri olan 20 yaşındaki Volkan Vural, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı 4 gün önce sözlenen gencin 22 Kasım tarihinde nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tankerin çarpması sonucu alabora olan balıkçı teknesinde hayatını kaybeden 5 balıkçıdan biri olan 20 yaşındaki Volkan Vural'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün sabah saat 05.50'de Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tankerin çarptığı teknedeki 5 kişinin kurtarılması için bölgeye giden 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi yaptığı arama kurtarma çalışmasında ilk olarak 4 kişinin, ardından da bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan balıkçılardan Volkan Vural'ın cenazesi, otopsinin ardından memleketi Mersin'e getirildi. Akbelen Şehir Mezarlığındaki cenaze töreni sırasında genç balıkçının yakınlarından bazıları fenalık geçirirken, anne Fatma Vural, "Ayın 22'sinde nişanı vardı" diyerek ağıt yaktı. Yakınlarının teskin etmeye çalıştığı acılı kadın, gözyaşları içerisinde, "4 gün önce söz takmıştık. Bu ayın 22'sinde nişanı vardı. Her şeyi hazırdı" dedi. Oldukça bitkin ve üzgün görünen baba Ahmet Vural ise metanetini korumaya çalıştı.

Genç balıkçının cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Akbelen Şehir Mezarlığında, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tekne faciasında ölen kaptan Metin Büten'in cenazesi Silifke'de, diğer balıkçılar Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız ve Suriye uyruklu Muhammet Leyla'nın cenazeleri ise Güneykent Mezarlığında toprağa verilecek.

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