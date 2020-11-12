Erdemli Belediyesi kış hazırlığını sürdürüyor

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Erdemli Belediyesi kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yaptığı adres bu kez Akdeniz Mahallesi oldu. Ekipler, kış aylarında su taşkın riskine karşı kanal ve drenaj hatlarında temizleme çalışmaları yaptı.

"Ekiplerimiz aralıksız çalışıyor”

Kış aylarında yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “İlçemizde bulunan su kanalları, drenaj hatları ve derelerde zaman zaman temizleme faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Kış aylarında yaşanan yoğun yağış sebebi ile tıkanan hatların, su taşkınlarına sebep olmaması ve vatandaşlarımızın hayatını olumsuz yönde etkilememesi için çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda Akdeniz Mahallesinde bulunan derede de temizleme faaliyeti gerçekleştirdik. Amacımız vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek” dedi.

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