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Evlilik yıldönümünde toprağa verildi Tekne faciasında ölen kaptanın bugün evlilik yıldönümüydü

İHA

Evlilik yıldönümünde toprağa verildi Tekne faciasında ölen kaptanın bugün evlilik yıldönümüydü

Akdeniz’de Yunan tankerinin Türk balıkçı teknesine çarpması sonucu ölen 5 balıkçıdan biri olan 50 yaşındaki Metin Büten, Mersin’in Silifke ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Metin Büten’in bugün evlilik yıldönümü olduğu öğrenildi.
Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tankerin çarpması sonucu alabora olan balıkçı teknesinde hayatını kaybeden 5 balıkçıdan biri olan 50 yaşındaki Kaptan Metin Büten’in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Dün sabah saat 05.50’de Adana’nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tankerin çarptığı teknedeki 5 kişinin kurtarılması için bölgeye giden 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi yaptığı arama kurtarma çalışmasında ilk olarak 4 kişinin, ardından da bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan balıkçılardan Metin Büten’in cenazesi, otopsinin ardından memleketi Mersin’in Silifke ilçesine getirildi.
Gözyaşları içerisinde Silifke Devlet Hastanesi morgu önünde bekleyen yürüme engelli eşi Aşkın Büten, “Bugün gelecekti 4 gün oldu. Ben birkaç gün çalışıp geleyim dedi. Cenazesi geldi. Balık sefamı süreceğim dedi. Yardım edeceğim yedek kaptan olarak dedi. Bugün evlilik yıldönümümüzdü. 4 gün sonra kavuşacağım dedi bugün cenazesine kavuştuk” diye konuştu.
Silifke Devlet Hastanesi morgu önünde kaptanın yakınlarından bazıları fenalık geçirirken, oldukça bitkin ve üzgün görünen eşi Aşkın Büten taziyeleri kabul etti.
Kaptan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Silifke Şehir Mezarlığında, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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