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Baro başkanından 'avukat' unvanını kullanan dolandırıcılara karşı uyarı

DHA

Baro başkanından 'avukat' unvanını kullanan dolandırıcılara karşı uyarı


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) MERSİN merkezli 7 ilde, kendilerini 'avukat' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapanlara operasyon düzenlenmesinin ardından Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, çetelere karşı uyarıda bulundu. Yeşilboğaz, "Bu tür organizasyonlarda bir avukat, asla sürece dahil olmaz, para istemez, teminat vermez. Bu tür taleplere itibar etmeyin, dolandırıcılara prim vermeyin" dedi.
Mersin Barosu'na kayıtlı bir avukatın kimliğini kullanarak, sosyal medya hesapları üzerinden sahte bahis kuponu düzenleyip, çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 kişiden 16'sı tutuklandı. Mersin merkezli 7 kentte polisin düzenlediği operasyonla yakalanan şüphelilerin, kendilerini 'avukat' olarak tanıttıkları tespit edildi. Mersin Baro Başkanı Yeşilboğaz, dolandırıcılık çetelerine karşı uyarıda bulundu. Yeşilboğaz, "Bu tür organizasyonlarda bir avukat, asla sürece dahil olmaz, para istemez, teminat vermez. Bu tür taleplere itibar etmeyin, dolandırıcılara prim vermeyin. Bu çetenin faaliyetlerine baktığınız zaman gerçekten vatandaşlarımızın çok mağdur edildiğini, birçok vatandaşımızın tüm parasının alındığını ve dolandırıldığını görmekteyiz. Bu çete bir meslektaşımızın kimliğini kullanarak kendilerine resmi bir statü vermiş, yapmış oldukları dolandırıcılık olaylarını meşru hale getirmeye çalışmıştır" dedi.
Başkan Yeşilboğaz, "Bu çete, `Bahis kazandınız, masrafı ve vergiyi gönderdiğiniz takdirde kazandığınız para sizin hesabınıza transfer edilecektir´ diyerek vatandaşlarımızı dolandırıyorlar. Vatandaşlarımız asla böyle bir para gönderimi yapmasınlar. Bu süreçte bir meslektaşımız çok ciddi zararlar gördü. Kimliği kullanılarak birçok yerde hakkında dava açıldı. Biz meslektaşımızın yanındayız. Bu çetenin işlemiş olduğu suçlarının cezasını çekmesi için meslektaşımızla birlikte dosyaya müdahil olacağız. Vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek ve uyarmak bizim kamu görevimiz. Vatandaşlarımız sanal dünyadaki bu tür olaylara asla tevessül etmesinler" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2020-11-12 17:52:10

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