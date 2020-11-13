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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Pamukluk Barajının ön yüz beton imalatlarına başlandı

İHA

Mersin Pamukluk Barajının ön yüz beton imalatlarına başlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mersin’in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Pamukluk Barajının önyüz beton imalatlarına başlandığını belirterek, “Bugün itibariyle yüzde 88 fiziki gerçekleşme sağlanan barajın 2021 yılı içerinde tamamlanması hedeflenmektedir” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı bir açıklama yaparak, Pamukluk Barajı inşaatının son durumuna ilişkin bilgi verdi. Yıldız, Türkiye’deki örtü altı bitkisel üretimde söz sahibi olan Mersinli çiftçileri rahatlatacak ve sağlayacağı memba kalitesindeki içme suyu ile Mersinlilerin içme suyu problemini çözecek olan Tarsus Pamukluk Barajında çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yıldız, “Çalışmaları devam eden barajın tamamlanması ile 184 bin 60 dekar arazi sulanacak, yılda 68 milyon kilovat saat enerji üretilecek ve Mersin ilinin yıllık 127,54 hm3 içme suyu ihtiyacı karşılanacak” ifadelerini kullandı.

“Ön yüz beton imalatlarına başlandı”
Pamukluk Barajının en önemli aşamalarından birisi olan gövde dolgusunun geçen aylarda tamamlandığını dile getiren Genel Müdür Yıldız, “Barajda ön yüz beton imalatlarına başlandı. Bugün itibariyle yüzde 88 fiziki gerçekleşme sağlanan barajın 2021 yılı içerinde tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanması ile 2020 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 293 milyon TL tarımsal katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.
Tarsus Pamukluk Barajının temelden 135 metre yüksekliğinde ve 282 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirten Yıldız, barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verimin artacağını hem de yörede ürün çeşitliliğinin sağlanacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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