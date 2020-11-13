Tevfik Sırrı Gür Lisesi yanında 2 katlı otopark ve meydan çalışmaları başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tevfik Sırrı Gür Lisesi yanındaki katlı otopark çalışmalarına başladı. Proje tamamlandığında Tevfik Sırrı Gür Lisesinin önü kent meydanı, altı ise 350 araç ve 40 motosiklet kapasiteli 2 katlı yeraltı otoparkı olacak. Meydanda, sokak basketbolundan jimnastik alanlarına kadar birçok sosyal alan yer alacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tevfik Sırrı Gür Lisesi yanındaki katlı otopark çalışmaları başladı. Yapısal sorunlar ve kapasite yetersizliği yaşanan tek katlı otoparkın yerine 350 araç ve 40 motosiklet kapasiteli 2 katlı otopark yapılacak. Yeraltı otoparkının üstü ise kent meydanı olacak. Şu an beton halindeki alan yeşillendirilecek, meydanda sokak basketbolundan gösteri, sergi, oyun ve jimnastik alanlarına kadar pek çok sosyal alan yer alacak.

Merkez Akdeniz ilçesi sınırlarındaki Tevfik Sırrı Gür Lisesi yanında bulunan tek katlı yer altı otoparkı, senelerce özel sektör ve kamu çalışanlarının ihtiyacına yanıt verdi. Otoparkta zaman içerisinde yapısal sorunlar yaşandı ve mevcut koşullar karşısında yetersiz kaldı. Otopark, gelinen süreçte Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmaya başlandı. Mevcut imar planları ve yasal zorunluluklar nedeniyle otopark üzerindeki alana herhangi bir yapı inşa edilemedi. Alanın etrafı çevrildi, kentin ortasında uzun süre kullanılmayan beton bir alan olarak yer aldı.



350 araç kapasitesiyle kentte önemli bir ihtiyacı karşılayacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mevcut otoparkta çalışma başlatacaklarının müjdesini vermişti. Projenin yasal süreçleri tamamlandı ve sahada çalışma başladı. Alanda 12 bin 400 metrekare otopark ve 7 bin 850 metrekare meydan düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. 350 araca ve 40 motosiklete hizmet verecek 2 katlı otoparkın giriş ve çıkışları Silifke Caddesinden yapılacak. Silifke Caddesi üzerinden çıkan araçlar Sakarya Caddesindeki kavşağa bağlanabilecek.



Metro için otoparktan istasyona bağlantı da planlandı

Otopark projesinde Mersin metrosu için de düzenleme yapıldı. Başkan Seçer’in ulaşım alanında kentin vizyon projesi olarak adlandırdığı ve uzun süredir hayata geçirmek için yoğun çaba gösterdiği Mersin metrosunun Raylı Sistem Projesi Ön Yeterlilik İhalesi 9 Ekim’de yapıldı. Otopark içerisinden Tevfik Sırrı Gür Lisesi yanında yapılması planlanan metro istasyonuna yer altındaki ikinci kattan bağlantı da yapılabilecek.



Yılların beton alanı yeşile kavuşacak

Otoparkın yer üstündeki alanı ise kent meydanı görünümünde bir alana dönüştürülecek. Otopark içerisinden 2 adet asansör ve 4 adet merdiven ile meydana çıkılabilecek. Mevcut beton alan ağaçlandırılacak ve kentteki yeşil alan sayısı artırılacak. Kentin ortasındaki kötü görüntü ortadan kalkacak, kent merkezi rahatlayacak. Meydanda sokak basketbolu, gösteri, sergi, açık hava satranç, bocce oyunu ve aletli jimnastik alanları ile kaykaypaten sahası yer alacak. Çocuk oyun alanı ile süs havuzunun da bulunacağı alan hem gençlerin hem ailelerin hem yaşlıların hem de çocukların ihtiyaçlarına karşılık verebilecek.

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