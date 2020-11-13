MTOSB Başkanı Tekli: "Mersin sanayisi yeni pazarlar keşfediyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve beraberindeki heyet, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ni (MTOSB) ziyaret ederek, sanayiciler ile bir araya geldiler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Cengiz Gökçel, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, MTOSB'yi ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve sanayiciler ile bir araya geldiler. Ziyaret sırasında konuşan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Mersin sanayisi her geçen gün kabına sığmayan ve giderek gelişen, teknolojiye ayak uydururken, diğer taraftan sürekli yeni pazarlar keşfeden bir yapıya sahip. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan sanayicilerimiz, ülke istihdamının ayakta kalmasının temelini oluşturuyor. Son yılların parlayan yıldızı olan Mersin sanayisinin önümüzdeki yıllarda çok farklı atılımlar yapacağına inancımız tamdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise "Sanayicilerimiz ülkemiz için çok değerlidir. Yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi olarak da örnek bir OSB’siniz" diye konuştu.

Başarır ve Gökçel de sanayicilerin sorunlarının kendilerini yakından ilgilendirdiğini, sorunları bildiklerini ve çözümleri ise sanayiciler ile birlikte üreteceklerini kaydettiler.

Toplantı sanayicilerin milletvekillerine soru, talep ve önerilerini iletmesi ile tamamlandı.

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