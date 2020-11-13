Toroslar'da korona virüs tedbirleri sıkı tutuluyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, son günlerde artan korona virüs vakalarının ardından ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı.

Tüm ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte eden belediye, salgına karşı tedbiri elden bırakmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ibadethanelerdeki halılar, halı yıkama makinesiyle yerinde yıkanarak hijyenik hale getiriliyor. Aynı zamanda çöp konteynerleri de periyodik olarak dezenfekte edilirken, kullanım ömrünü tamamlayan konteynerler ise yenileriyle değiştiriliyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, virüs tehdidini ortadan kaldırmak için aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Toplum sağlığını korumak amacıyla aldığımız önlemler, özverili çalışmalarımız ve hemşehrilerimizin duyarlılığıyla ilçemizde vakaların az görülmesine katkı sağladık. Pandemi sürecinde aldığımız sıkı tedbirleri normalleşme sürecinde de uygulamaya devam ettik. Temennimiz bu sürecin bir an önce son bulması ve daha sağlıklı günlere kavuşmamızdır" diye konuştu.

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