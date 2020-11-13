Erdemli polisinden eğitime destek

Mersin’in Erdemli ilçesinde, emniyet müdürlüğü tarafından okullarda trafik eğitimleri verilirken, öğrencilere de içerisinde kırtasiye malzemesi bulunan çanta hediye edildi.

Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’un eşi Ece Başol beraberinde toplum destekli polislik büro amirliği ile sosyal hizmetler büro amirliğinde görevli personellerle birlikte ilçedeki okulları ziyaret etti. Ekipler bir taraftan öğrencileri trafik konusunda bilgilendirirken, eğitime destek anlamında da öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemeleri bulunan çanta hediye edildi.

Ece Başol, eğitim konusunda öğrencilerin her zaman yanlarında olacaklarını ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Erdemli İlkokulu, Türbe İlkokulu, 50.Yıl İlkokulu ve Alata İlkokulu'nda öğrencilere servislerde uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçişte dikkat edilmesi gerekenler, emniyet kemerinin niçin takılması gerektiği gibi konularda bilgiler de aktarıldı.

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