Çamsarı’dan TÜBİTAK’tan proje desteği alan öğretim elemanlarına plaketli teşekkür

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığının yayınladığı 2020 yılı 1. Dönem ARDEB proje sonuçlarına göre projeleri destek almaya hak kazanan öğretim elemanlarına plaket vererek teşekkür etti.

Rektör Çamsarı, TÜBİTAK’tan proje desteği almaya hak kazanan öğretim elemanları Prof. Dr. Nadir Dizge, Doç. Dr. Yahya Nural ve Ar. Gör. Dr. Cemile Solak ile bir araya geldi. Rektörlükte gerçekleşen görüşmede öğretim elemanlarını başarılarından dolayı kutlayan Çamsarı, TÜBİTAK tarafından açıklanan sonuçlara göre MEÜ’nün Türkiye’deki 192 üniversite arasında 19’uncu sırada yer alarak önemli bir sonuç elde etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ve bu alandaki her türlü girişimi desteklediklerini belirten Çamsarı, özellikle son yıllarda elde edilen başarılı sonuçları bu çabanın bir meyvesi olarak gördüklerini vurguladı.

Hem ulusal hem de uluslararası ölçekte proje faaliyetleri geliştirmeyi sürdürmenin ve devamlılığın önemine de vurgu yapan Rektör Çamsarı, öğretim elemanlarının bu proje başarılarında öğrencilerle çalışmalarının ve onların da katkı sağlamalarının önem arz ettiğini kaydetti.

TÜBİTAK desteği alan proje sahibi öğretim elemanları da çalışmalarında kendilerine sağladıkları destek ve bu tür buluşmalarla verdikleri moral ve motivasyon için Rektörü Çamsarı'ya teşekkür etti.

Çamsarı daha sonra Prof. Dr. Dizge, Doç. Dr. Nural ve Ar. Gör. Dr. Solak'a plaket takdim etti.



Üç proje TÜBİTAK desteği aldı

TÜBİTAK tarafından ARDEB 2020 yılı 1. Dönem 1001 projesi olarak kabul edilen projelerden ilki, TÜBİTAK 2020 Çağrı Planlaması kapsamında “Tarım ve Gıda Alanı–Toprak ve Bitki Besleme” başlığı, “Gübre Üretim Teknolojileri alt başlığı altında “Atık ve Artıkların Geri Dönüşümü ile İlgili Gübre Elde Etme Teknolojilerinin Geliştirilmesi” konu başlığını taşıyor. Yürütücülüğünü Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Dizge'nin yaptığı ve 683 bin 429 TL bütçeli proje, atık suların arıtılarak kullanılmasını amaçlıyor.

Yürütücülüğünü Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yahya Nural’ın, “COVID19’un tedavisi için öncü ilaç moleküllerinin geliştirilmesi ve SARSCoV2 ye karşı antiviral özelliklerinin in vitro olarak incelenmesi” konulu proje de destek aldı. 719 bin 570 TL bütçeli projede, çok kısa bir zamanda dünyada milyonlarca insana bulaşan ve yüzbinlerce insanın ölümüne neden olan SARSCoV2’ye karşı etkili olabilecekleri yapılan moleküler kenetleme çalışması sonucunda ortaya konulan bileşiklerin sentezlenmesi ve in vitro olarak SARSCoV2’ye karşı etkinlikleri incelenerek öncü ilaç adayı moleküllerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Ar. Gör. Dr. Cemile Solak'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bir diğer proje ise "Aladağlar’daki (Doğu Toroslar) JuraKretase platform karbonat istiflerinin bentik foraminifer / alg biyostratigrafisi, izotop (13C ve 87Sr / 86Sr) stratigrafisi ve paleoortamsal analizi" başlığını taşıyor. 270 bin 889 TL bütçeli proje ile güncel ve yenilikçi bilimsel yöntemler kullanılarak çözünürlüğü yüksek biyostratigrafik sonuçlar elde edilmesi ve Aladağlar JuraKretase istiflerinin ayrıntılı yaşı ve paleoortamsal gelişimi ile ilgili önemli veri eksikliklerinin giderilmesi hedefleniyor.

