Seçim sandıkları çiçek açtı



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde birçok yerel ve genel seçimlerde vatandaşların oy kullandığı yüzlerce seçim sandığı, sokaklarda rengarenk çiçeklere saksı oldu.

Tarsus Belediyesi deposunda atıl durumda olan yüzlerce seçim sandığı, geri dönüşüme kazandırılmak üzere belediye çalışanlarınca onarılıp, rengarenk görünüme kavuşturuldu. Tarsus'un tarihi alanlarına ve ana caddelere yerleştirilen seçim sandığından saksılar, vatandaşlar ve kente gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

'DAHA ÖNCE BENZERİNE RASTLAMADIM'

Seçim sandıklarının çiçek saksısı olarak değerlendirilmesini olumlu bulan esnaf Cihan Kandemir, "Seçimlerde kullanılan bu sandıkların geri dönüşüm adına turistik rotaları belirlemek için kullanılması güzel olmuş. Daha önce benzerine rastlamadık. Şu an Tarsus'un birçok tarihi noktalarında bu sandıkları görmek mümkün" dedi.

'DÜKKANIMIN ÖNÜNE RENK VERDİ'

Saksıya dönüşen seçim sandıklarını çok estetik bulduğunu kaydeden Dilber Ayyıldız, "Yetkililere teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu, dükkanımın önüne renk verdi. Çok hoşuma gitti. Gelenlerin ve turistlerin de estetik bulduğu bir çalışma oldu" diye konuştu.

Seçim sandıklarında açan çiçekleri gören vatandaşlar da uygulamayı beğendiklerini ifade etti.

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-11-14 09:01:40



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