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Mersin'de suda kayıp-kaçak son teknoloji ile önlenecek

İHA

Mersin'de suda kayıp-kaçak son teknoloji ile önlenecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ’ye kazandırılan SCADA Merkezi’nin açılışını yaptı. Seçer, "Şu anda devreye aldığımız sistem, Türkiye’de en gelişmiş sistemlerin başında geliyor. Belki de ilki diyebiliriz. Bunu geliştireceğiz. Her alanda biz artık teknolojiye dönmek istiyoruz” dedi.
Açılışa Başkan Seçer’in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, belediye meclis üyeleri ve belediye bürokratları da katıldı. Açılışta konuşan Seçer, SCADA Merkezi’nin daha gelişmiş bir versiyonunu Mersin’de hayata geçirdiklerini, MESKİ’ye önemli bir birim kazandırdıklarını söyledi. 1 Nisan 2019’dan bu yana MESKİ’nin gerçekleştirdiği çalışmalardan da söz eden Seçer, “Göreve geldiğimiz günden bugüne 13 ilçede toplam 752 bin 814 metre içmesuyu hattı yaptık. 200 bin 435 metre kanalizasyon döşedik. 48 bin 793 metre de yağmursuyu hattı döşedik” diye konuştu.

"MESKİ, kentin 29 noktasında 156 milyon liralık yatırım gerçekleştiriyor"
MESKİ’nin Tarsus’tan Anamur’a kentin 29 noktasında bir şantiye hüviyetinde çalışmalarını sürdürdüğünü, her alanda imalatların ve çalışmaların devam ettiğini belirten Seçer, "12 adet içmesuyu projesinin şu anda yapımı geçekleşiyor. 6 adet kanalizasyon, 3 noktada atıksu arıtma tesisi, 8 noktada da yağmursuyu yapım işi devam ediyor. Toplamda da bunların bedeli, bize maliyeti yaklaşık olarak 156 milyon lira civarında. Bu sadece 29 noktada yapılan çalışmaların. Ama tabi durmuyoruz, çalışmalarımız, imalatlarımız devam edecek” şeklinde konutu.

“MESKİ her türlü imkanı yatırıma dönüştürüyor”
MESKİ’nin 13 ilçenin tamamında içmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtma ve yağmursuyu çalışmalarını ihtiyaç duyulan her noktada süratle gerçekleştirdiğini vurgulayan Seçer, “Her yurttaşımızın sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı vardır. Temiz içme suyuna erişim hakkı vardır. Bunlar anayasal haklardır. Bu bilinçle de MESKİ her türlü imkanı yatırıma dönüştürüyor. Kredi buluyor, yatırıma dönüştürüyor. Hibe buluyor, yatırıma dönüştürüyor. Mevcut, kendi içerisindeki öz kaynaklarını yatırıma dönüştürüyor” ifadelerini kullandı.
Seçer, SCADA Merkezi’nden sisteme entegre edilmiş bütün tesislerin izlenebildiğini ve anında müdahale edilebildiğini belirterek, oluşabilecek sorunlara da sistem üzerinden önleyici müdahaleler gerçekleştirilebildiğini kaydetti. Seçer, bu sayede içmesuyundan atıksuya ve basınç ayarlamaya kadar oluşabilecek arızaları anında çözmeyi amaçladıklarını vurguladı. Sistemin kayıpkaçak su oranlarını da azaltacağını sözlerine ekleyen Seçer, “Bu birçok açıdan önemli. Bir tanesi su zayiatını önlemek. İkincisi çalınan suyumuzun tespitini yapmak” dedi.
Kaçak su kullanımlarının tespitini ve kontrolünü de sistem üzerinden yapabileceklerini vurgulayan Seçer, "MESKİ kaçakkayıp oranını ne kadar azaltırsa Ayşe bacımın, Mehmet kardeşimin evine fatura o kadar ucuz girer. O kadar düşük gider. Bunun da bilinmesini istiyorum. Hiçbir yurttaşım suyu bizden çalan yurttaşımın bedelini ödemek zorunda değildir. Şimdi buradan biz bunların da kontrolünü yapacağız. Demode olmuş bazı sistemlerde su kaçaklarını da göreceğiz. Onlara müdahale edeceğiz” diye konuştu.

“Devreye aldığımız sistem, Türkiye’de en gelişmiş sistemlerin başında geliyor”
SCADA Merkezi’nin ortalama 56 milyon dolar gibi bir maliyetle kurulduğunu belirten Seçer, yapılan yatırımın vatandaşa misliyle olumlu geri dönüş sağlayacağını vurguladı. SCADA Merkezi sayesinde israfın, boşa giden ve çalınan suyun önleneceğini kaydeden Seçer, bunun vatandaşın faturasına olumlu yansıyacağını diye konuştu. MESKİ’nin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nde de teknolojiyi aktif bir şekilde kullanmayı amaçladıklarından söz eden Seçer, “Türkiye’de mutlaka su ve kanalizasyon idareleri SCADA sistemini kullanıyor ama görece olarak bizim şu anda devreye aldığımız sistem, Türkiye’de en gelişmiş sistemlerin başında geliyor. Belki de ilki diyebiliriz. Bunu geliştireceğiz. Biz artık her alanda teknolojiye dönmek istiyoruz. Sadece Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak değil, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi’nin her biriminde biz teknolojiyi kullanmak istiyoruz. Akıllı bir şehir olmak istiyoruz. Daha izlenebilir, daha ölçülebilir, veri olmazsa mukayese yapamazsınız. Önce verileri toplayacak ortamlar hazırlamalısınız ki daha makul, daha mantıklı projeler ortaya koyabilesiniz, konulara, olaylara daha reel, daha akılcı yaklaşımda bulunabilesiniz. İşte bu bilinçle, bu düşünceyle her hizmet alanımızda teknolojiyi ön planda tutacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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