Toroslar Belediyesi diyabete dikkat çekti

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle en önemli sağlık sorunlarından biri olan diyabete dikkat çekti. Etkinliğe katıların kan şekeri ölçümleri de yapıldı.

Dünya Diyabet Günü kapsamında "Doğru beslen, hareket et, diyabetten korun" sloganıyla gerçekleşen etkinliğe, Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin psikologları, Toroslar Belediyesi Genel Jimnastik Kursunun kursiyerleri ve vatandaşlar katıldı. "Sağlığın için hareket et", "Porsiyonları küçültüyoruz, adımları büyütüyoruz", "Diyabet ile mücadelede ben de varım" dövizlerini taşıyan katılımcılar, diyabet hastalığına dikkat çekerek farkındalık oluşturdu.

Katılımcılar, daha sonra Toroslar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan stantta kan şeker ölçümlerini de yaptırdı.



Diyabet hastaları ziyaret edildi

Toroslar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi çalışanları, ilçede diyabet hastası olan vatandaşları da evlerinde ziyaret etti. Pandemi kuralları çerçevesinde yapılan ziyarette uzman diyetisyen, psikolog ve hemşireden oluşan ekip; diyabet hastalarının kan şeker ölçümlerini yaptı, sağlıklı beslenme ve diyabetten koruma yolları hakkında da bilgilendirdi.

Yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren diyabet hastaları ise sağlık konusunda gösterdiği duyarlı davranışından dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve ekibine teşekkür ettiler.



"Hemşehrilerimizi sağlıklı yaşam için harekete teşvik ediyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz da tüm diyabet hastalarına acil şifalar dileyerek, "Sağlık her zaman önceliğimiz. Diyabete karşı farkındalık oluşturmak ve bu mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla bir bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirdik. Uzman diyetisyenimiz, psikologlarımız ve hemşirelerimiz ilçemizdeki diyabet hastalarını da ziyaret ederek, bu hastalığa karşı etkilenen ailelere destek veriyorlar. Bu bilinçlendirme etkinlikleriyle amacımız, daha sağlıklı bir yaşam oluşturmak. Biz de her zaman hemşehrilerimizi sağlıklı kalabilmek adına hareketli yaşama teşvik ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.