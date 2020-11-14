Caratta Caretta boynunda iple sahile vurdu

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Mersin'in Anamur ilçesinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü olarak sahile vurdu.

İlçe sahilinde gezintiye çıkan vatandaşlar tarafından fark edilen ölü caretta carettanın boynuna dolanmış balık ağı ipi ise dikkat çekti.

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından da fotoğraflarını paylaştıkları caretta carettanın yetkililer tarafından incelenmesini istedi.

Caretta carettalar nesli tükenmekte olan deniz canlıları içinde yer alıyor.

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