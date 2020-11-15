Evleri yanan aileleri belediyeden eşya desteği Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ve Çamlıyayla ilçesinde evleri yanan 8 aileye eşya yardımı yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ve Çamlıyayla’da değişik mahallelerde yaşayan ve farklı tarihlerde çıkan yangınlarda evleri ve eşyaları zarar gören 8 aileye, oluşturulan durum raporları doğrultusunda beyaz eşya ve yatak yardımında bulunulduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen eşyalar, TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğünde mağdur vatandaşlara teslim edildi. Çamlıyayla’da bir aile olmak üzere, Tarsus’un Ulaş, Emirler, Fevzi Çakmak, Fatih, Gazipaşa, Kavaklı ve Özel Bahşiş mahallerinde ikamet eden ve değişik tarihlerde evlerinde çıkan yangınlar neticesinde eşyaları yanıp, mağduriyet yaşayan 8 aileye, toplam 6 adet çekyat, 3 adet buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 6 adet yatak ve 1 adet fırın verildi.

Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, ailelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, bu zor gününüzde sizleri yalnız bırakmadı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen eşyalar, sizlere teslim edildi. Umarım bir daha böyle kötü bir olayla karşılaşmazsınız. Bu eşyaları güzel günlerde kullanmanızı diliyorum” dedi.

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