(Özel) Türkiye’nin en büyüklerinden biri olacak Mersin’de üç ayrı bölüm halinde hayata geçirilecek Mersin Millet Bahçesi Projesinde sona gelindi. 140 bin metrekarenin üzerinde bir alanı kapsayan Mersin Millet Bahçesinin toplam bedeli 100 milyon TL’yi aşacak Başkan Gültak: “İki bölüm yaklaşık 1,5 ay içinde bitecek”

– Mersin’de üç ayrı bölüm halinde hayata geçirilecek Mersin Millet Bahçesi Projesinde sona gelindi. 140 bin metrekarenin üzerinde bir alanı kapsayan Mersin Millet Bahçesinin toplam bedeli 100 milyon TL’yi aşacak. TOKİ tarafından inşa edilen Millet Bahçesinde peyzaj ve çimlendirme çalışmaları başlarken, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Burası, Türkiye’deki en büyük millet bahçelerinden biri olacak” dedi.

Yapımına bir yıl önce başlanan Mersin Millet Bahçesinde hummalı çalışma devam ediyor. Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yıkılarak yapımına başlanan Millet Bahçesine, eski aquapark alanı ve OYAK’a ait kışla da eklendi. Müftü Deresi üzerinden kışla ile birinci etabı birbirine bağlayacak köprünün yapımına da başlandı. 45 bin metrekareden oluşan birinci etapta 25 bin metrekare çim alanı, 10 bin metrekare tematik bahçe alanı yer alıyor. Bin 100 adet ağacın dikildiği birinci etabın yüzde 90’ı tamamlanırken, bu ay sonunda halın hizmetine açılması için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Eski aquparkın bulunduğu sahil kesiminde yer alan ikinci etap ise 72 bin metrekare. 28 bin metrekare çim alanı ve 4 bin metrekare tematik bahçeden oluşan bu bölüm de bin 200 adet ağaçla yeşillendirildi. Millet Bahçesinin bu bölümünün yüzde 80’i tamamlanırken, aralık ayı sonunda bitirilmesi hedefleniyor. Kışla alanı ile ilgili süreç ise halen devam ediyor.

TOKİ tarafından yapılan Millet Bahçesinin ortasından geçen Müftü Deresindeki ıslah çalışmaları devam ediyor.



“İki bölüm yaklaşık 1,5 ay içinde bitecek”

Merkez Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde 3 ayrı bölümden oluşacak Millet Bahçesinde İHA muhabirine son durumla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Millet Bahçesinin bu yıl sonuna kadar bitirileceğini söyledi. Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumunun bulunduğu alanın 45 bin metrekare olduğunu ve yüzde 90’ının tamamlandığını belirten Gültak, “Aquapark da yüzde 80 civarında tamamlandı ve 72 bin metrekare. Kışla da 30 bin metrekare. Toplamda 140 bin metrekarenin üzerinde bir Millet Bahçemiz var. Bu iki bölüm 11,5 ay içinde bitecek. Kışla bölümünün ise bir yıl civarında süreceğini düşünüyorum. Çünkü içinde Abdülhamit Han’dan kalma bir karakol var. Bu karakolun izinleri çıkacak, Anıtlar Kurulundan gerekli izinler alındıktan ve projeler yapıldıktan sonra oraya Turizm İl Müdürlüğünü taşıyacağız. Ayrıca oraya bir gençlik merkezi yapacağız ve kışlamızı da eski haliyle korumuş olacağız” diye konuştu.



“Mersin’in marka değeri”

Bugün artık her tarafın yeşillendirildiğini, peyzaj çalışmalarının bitmek üzere olduğunu ve şu an çimlendirme çalışmalarının yapıldığını anlatan Başkan Gültak, Millet Bahçesinde kafeteryalar, restoran, mescit, çocuk oyun alanları, sanatsal faaliyetlerin yapılacağı etkinlik alanı, tuvaletler, otopark, plaj ve soyunma odaları yer alacağını dile getirdi. Gültak, “Mersin’in marka değeri olan bir yerdeyiz. Mersin’e gerçekten değer katacak bir alandayız. En fazla iki ay içinde bunların hepsini bitirip Mersin’e kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Stadyumun olduğu alanın bahçenin ana akslarından biri olduğunu kaydeden Gültak, Müftü Deresinin üzerinde 50 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde bir yaya köprüsünün de yapılmaya başlandığını söyledi. Bu köprüden direk kışlaya geçileceğini, İnönü Bulvarının karşı tarafında sahilde ise aquaparkın yer aldığını anlatan Gültak, “Bir aile geldiğinde burayı bir günde gezmesi mümkün değil. Şehir hava aldı ilk kez, şehre bir yeşil alan kazandırıldı. Büyük bir kapasite bu 140 dönüm. Dolayısıyla şehrin marka değeri artıyor. İnsanların nefes alacakları, rahatlayacakları, streslerini atacakları, torunlarını, çocuklarını oynatacakları bir alanı Akdeniz’e TOKİ ile birlikte kazandırmış olduk” şeklinde konuştu.



“Türkiye’deki en büyük millet bahçelerinden bir tanesi”

Değir millet bahçelerinde genel olarak projelerin birbirine benzediğini dile getiren Gültak, “Ama bunun gibi büyük bir millet bahçesi yok. Mersin Millet Bahçesi, Türkiye’deki en büyük millet bahçelerinden bir tanesi. Özelliği o. Bu şekilde üç bölümden oluşan bir millet bahçesi Türkiye’de yok. Burada farklılıklar var. öyle bir kombine yaptık ki, üç tane yerin bölüm bölüm bu şekilde millet bahçesi olması Türkiye’de ender rastlanan millet bahçelerinden bir tanesi” dedi.

Müftü Deresinde de ıslah çalışmalarının devam ettiğini belirten Gültak, “Müftü Deresi buranın gerdanı. Eskiden çok kötü duruyordu. “İki etabın içerisinde kötü duran bir dere bütün bu güzellikleri ortadan kaldırır’ dedik. O yüzden biz orayı DSİ ile birlikte revize ediyoruz. Çok güzel bir görüntü oluyor. Eski halinden eser kalmıyor. İki millet bahçesini birleştiren bir gerdan gibi, çok güzel bir kolye gibi deremiz de ıslah edilecek” ifadelerini kullandı.

Millet Bahçesinin yapım bedeli ile ilgili de bilgi veren Gültak, şunları söyledi:

“Buranın ihale bedeli 40 milyon TL’nin üzerinde. Fakat kışla daha önce OYAK arazisiydi. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un uygulamasıyla OYAK ile görüşüldü ve OYAK’a yaklaşık 44 milyon lira civarında başka bir yerden de takas yapıldı. Buranın yüzde 10 artışlarının da kullanıldığını biliyorum. Dolayısıyla 100 milyon TL’nin biraz üzerinde bir bedelle burası bitmiş oluyor. Mersin her şeye layık.”

Gültak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a da katkıları için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.