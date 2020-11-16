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Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri il geneline yayıldı Mersin Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları’nın yeniden yapılandırılması, pandemi koşulları dikkate alınarak ilçelerde, mahallelerde, yaylalarda ve sahillerde gerçekleştirdiği konserler, kurslar, Çok Sesli Çocuk Korosu, fuar ve festivallere verilen desteklerle birçok projeye imza atıyor

İHA

Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri il geneline yayıldı Mersin Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları’nın yeniden yapılandırılması, pandemi koşulları dikkate alınarak ilçelerde, mahallelerde, yaylalarda ve sahillerde gerçekleştirdiği konserler, kurslar, Çok Sesli Çocuk Korosu, fuar ve festivallere verilen desteklerle birçok projeye imza atıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini il geneline yaydı. Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları’nın yeniden yapılandırılması, pandemi koşulları dikkate alınarak ilçelerde, mahallelerde, yaylalarda ve sahillerde gerçekleştirdiği konserler, her yaş grubundan vatandaşlara yönelik kurslar, Mersin’de ilk olan çalıştay ve Çok Sesli Çocuk Korosu, fuar ve festivallere verilen desteklerle birçok projeye imza atıyor.
Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında çalışmalar gerçekleştirerek, kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarmak, Mersin’i kültür ve sanat şehri yapmak, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak, Mersin’in tanınırlığını arttırmak amacıyla birçok proje gerçekleştiriyor. Şehir Tiyatroları, dans grupları, Kent Orkestrası, Oda Orkestrası, kütüphanesi ve konservatuvar ile kent genelinde son 1,5 yıldır önemli kültürel ve sanatsal etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, bu etkinlikleri kent geneline yayarak, her yaştan vatandaşa ulaşmasını sağlıyor.

Mersin’de ilk olan çalıştay ile paydaş kurum ve sanat camiası ile işbirliği
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve gelmesinden kısa bir süre sonra bir ilk olma özelliği taşıyan ve toplumun her kesiminden sanatçılar ile ilgili kurum temsilcilerinin de katıldığı bir çalıştay gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu çalıştayın sonunda 2024 yılına kadar gerçekleşmesi planlanan etkinlik, hizmet, faaliyet ve projeleri belirledi. Bu çalıştay ile çalıştaya katılan paydaşların da görüş ve önerilerini alan Büyükşehir Belediyesi, hayata geçireceği kültür ve sanat etkinlikleriyle ilgili olarak paydaş kurumlar ve sanat camiası ile işbirliği zeminini hazırladı. Hayata geçecek olan kültürel ve sanatsal etkinlikler, kent bünyesindeki kurum ve sanatçıların da görüşleri ve onayları alınarak uygulanıyor.

Büyükşehir, geleceğe yatırım yapıyor
Kültürel ve sanatsal anlamda yetişmiş ve profesyonel sanatçı kadrosunu arttırarak güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, geleceğin sanatçılarını yetiştirme misyonunu da yerine getiriyor. Yetenekli gençler ve çocuklara belediyenin tiyatro, konservatuvar, koro ve dans gruplarında aldıkları ücretsiz eğitimlerle ilgi duydukları sanat dalında profesyonel eğitim alma imkanı sunuluyor. Bu gençler ve çocuklar, belediyenin gerçekleştirdiği etkinliklerde görev alarak, kültürel ve sanatsal etkinliklerde sürekliliği sağlıyor.
Yine bir ilk olarak Çok Sesli Çocuk Korosunu kuran, her yaştan vatandaşın ücretsiz olarak yararlanabileceği bağlama, keman, gitar, piyano, ud, ritm saz gibi enstrüman kurslarını da gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, resim kursu ve kadınların ilgi gösterdiği iğne oyası kurslarını da devam ettiriyor.

Fuar ve festivallere büyük destek
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, kent genelinde hayata geçirdiği kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra önemli festivallere ve fuarlara da maddi ve lojistik olarak destek veriyor. Mersin Narenciye Festivali, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Mersin Kitap Fuarı gibi önemli etkinliklere katkılar sunuluyor.
“Mersin’i sanatın her alanında çok iyi noktalara getirmek adına halkımıza söz verdik” diyen Başkan Seçer’in bu sözünü yerine getirmek için aralıksız çalışan ve yeni projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, son 1,5 yıl içinde kent genelinde gerçekleştirdiği kültür ve sanat dokunuşlarıyla bu alanda adından övgüyle bahsedilen belediyelerden biri oldu. İlçelerde, mahallelerde, yaylalarda ve sahillerde, Kent Orkestrası ile konservatuvar ses ve saz sanatçılarının gerçekleştirdiği konserlerle her bölgedeki vatandaşa ulaşılıyor.

Şehir Tiyatroları tamamen profesyonelleşti
Şehir Tiyatrolarında da yeni bir yapılanmaya giden ve Genel Sanat Yönetmenliğine Murat Atak’ı getiren Büyükşehir Belediyesinin, tiyatro ekibini daha da güçlendirmek için açtığı sınava, yurdun dört bir yanından 700 sanatçı başvurdu. Şehir Tiyatrosunda görev alacak yeni sanatçıları, ünlü sanatçı Cihan Ünal’ın da aralarında bulunduğu konusunda uzman akademisyenler ve kendini sanatında kanıtlamış Türkiye’nin bu sanat dalındaki önemli temsilcilerinden oluşan bir jüri belirledi.

“Sanat kenti, kültür kenti ve kardeşlik kenti Mersin’i oluşturmak istiyoruz”
Şehir Tiyatrolarındaki yapılanmayı değerlendiren Başkan Seçer, kültürel ve sanatsal alandaki bu yapılanmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Çağdaş, modern, insanların barış ve kardeşlik duygularıyla birbirini sevdiği ve saydığı; renginden, mezhebinden, meşrebinden, dilinden, inancından dolayı kimsenin ötekileştirilmediği bir kent oluşturmak istiyoruz. Modern bir kent, çağdaş bir kent, sanat kenti, bilim kenti, kültür kenti ve kardeşlik kenti Mersin’i oluşturmak istiyoruz. İşte bu amacımızı, bu kadrolarla gerçekleştireceğiz” dedi.
Belediye, kentteki yerel tiyatro topluluklarına da destek veriyor.
Büyükşehir Belediyesi, Merkez Kütüphanesinin yanı sıra ilçelerinde kütüphane olmayan öğrencilere Gezici Kütüphane aracılığıyla götürdüğü kitaplarla, onların da bu imkandan faydalanmalarını sağlıyor.

Etkinlikler, pandemi kurallarına bağlı olarak yapılıyor
Pandeminin başladığı ilk aylarda, toplum sağlığı açısından salonlarda ve açık alanlardaki bütün sosyal ve kültürel etkinliklerini belli bir süre ertelese de sosyal medya hesapları aracılığı ile bu etkinlikleri vatandaşların evine kadar ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerinin insanların en önemli ihtiyaçlarından birisi olduğu prensibinden asla vazgeçmiyor. Şu anda da faaliyetlerinin bir kısmını pandemi nedeniyle bir süre erteleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, bazı etkinliklerini ise maske ve sosyal mesafe kuralı ile hijyen kurallarına azami bir şekilde özen göstererek gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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