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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MDOB, ‘Yerelden Evrensele’ müzik ziyafeti sunacak

İHA

MDOB, ‘Yerelden Evrensele’ müzik ziyafeti sunacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), türküler, aryalar ve dans gösterileriyle bambaşka bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor. ‘Yerelden Evrensele’ eserinin prömiyeri 19 Kasım’da, galası 21 Kasım’da Mersinlilerle buluşacak.
MDOB, “Yerelden Evrensele” eseri ile sanatseverlere akıllardan çıkmayacak bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. MDOB’dan yapılan açıklamaya göre, Mozart’tan Adnan Saygun’a , Beethoven’dan Neşet Ertaş’a müzik dehalarının eserlerinin yer alacağı gece türküler ve aryalarla farklı bir müzik ziyafetine dönüşecek.
MDOB solistleri, orkestrası, balesi ve korosunun birlikte sahneleyeceği eserin Orkestra Şefliğini Murat Cem Orhan, Rejisörlüğünü Volkan Ersoy’un yaptığı eserin Rejisör Yardımcılığını ise MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Serbülent Biçer üstleniyor.
Solist Sanatçılar Saliha Aktaş, Nihan Çetin Aydın, Bülent Bezdüz, Faik Mansuroğlu, Hasan Berk’in seslendireceği eserler arasında Yemen Türküsü, Kesik Çayır, Padişahlar Katlime Ferman Eylese gibi türküler de yer alıyor. Carmen Operası, Romeo ve Juliet Operasından da kesitlerin yer alacağı konser, Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortamda gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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