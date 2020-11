Geleneksel Okçuluk Toyunda oklar Ata'ya saygı için atıldı

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında ‘Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu’ düzenledi. Türkiye genelinden sporcuların katıldığı etkinlikte, oklar Ata’ya saygı için atıldı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın, ata sporu okçuluğu gelecek nesillere tanıtmak, kültürel değerleri güçlendirmek amacıyla Toroslar'da açtığı Geleneksel ve Modern Okçuluk Kursları, Mersin'de ilk kez organize edilen Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu ile taçlandı. Korukent Mahallesinde bulunan Bilge Kağan Spor Tesisinde yapılan toya, Mersin'in yanı sıra Adana, Kahramanmaraş, Niğde, Eskişehir, Nevşehir, Malatya ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 101 sporcu katıldı.

Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu, Büyük Erkekler, Büyük Kadınlar, Genç Erkekler, Genç Kadınlar ve Balalar olmak üzere 5 kategoride yapıldı. Toyda, geleneksel kıyafetleriyle yarışan sporcular da dikkat çekti. Performanslarıyla büyük beğeni toplayan okçular, izleyenlere tarihi anlar yaşatırken, minik okçular da atışlarıyla tam not aldı.



Başkan Yılmaz, geleneksel kıyafetle ok atışı yaptı

Heyecanlı geçen müsabakaları izleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sporcuları tebrik etti. Geleneksel kıyafetlerden zırh giyerek ok atışı yapan Başkan Yılmaz, ata sporu okçuluğu Toroslar'da yaşatmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, toya katılan tüm okçuluk kulüplerine teşekkür etti. Yılmaz, “Bugün burada bir araya gelmemiz tesadüf değil. Burada bu güzel atmosferi görünce iyi ki bu etkinliği yapmışız diye düşünüyorum. Pandemi dolayısıyla toyumuzu daha kısıtlı bir şekilde gerçekleştirdik. İnşallah pandemi süreci bittikten sonra daha büyük etkinliklerde yine hep beraber olacağız. 5 bin yıllık devlet geleneği ve kültürü olan, bin yıldır bu coğrafyada at koşturan milletimiz bu günlerde çok önemli, hassas ve tarihe altın harflerle yazılacak bir süreçten geçiyor. Biz kendimizi, Orta Asya'dan, Hoca Ahmet Yesevi Dergahından Anadolu'ya gelen, Anadolu'yu Türkleştiren Alperenlerin torunları olarak görüyoruz. Bu ruhu, bu heyecanı çocuklarımıza, gençlerimize yaşattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türk devleti, Türk milleti bir ve beraber olacak, ilelebet payidar kalacaktır” dedi.



“Millet olarak dünyanın tüm mazlumlarının yanındayız”

Geleneksel Türk Okçuluğu Toyundan tüm Türkiye'ye de seslenen Yılmaz; "Bugün çocuklarımıza, gençlerimize bir sadak ok verelim. O oklar, şöyle iyice gersin yayını Kıbrıs'a, Kahramanmaraş'a, Balkanlara, Kafkaslara, Ortadoğu'ya düşsün. Bir tanesi de güçlü Türkiye'yi bekleyen, gözleyen, izleyen dünyanın tüm mazlumları için olsun, çünkü güçlü Türkiye'ye sadece Türkiye ve Türk dünyasının değil, dünyanın tüm mazlumlarının ihtiyacı var. Bu dönemde bu görevde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Daha sonra dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından verildi.

