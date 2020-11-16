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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Ecza Deposu ile AKUT arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

İHA

Mersin Ecza Deposu ile AKUT arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Mersin İlaç Ecza Deposu (MED) ile AKUT Arama Kurtarma Derneği arasında sponsorluk anlaşması imzalandığı bildirildi.
AKUT'tan yapılan açıklamaya göre, MED Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Taş ile AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı arasında imzalanan protokole göre, bir markanın satılacak her ürününden AKUT’a yüzde 2 oranında bağış yansıyacak. Toplanan bağışlar ise yeni ekipman alımlarında değerlendirilerek AKUT'un operasyonel gücüne katkı sağlayacak.
Törende konuşan Mersin Ecza Deposu İhracat Müdürü Yasemin Taş, AKUT’a sponsor oldukları için heyecanlı ve gururlu olduklarını belirtti. Türkiye ve 3 ülkede ürünlerinin eczanelerde yer almaya başladığını belirten Yasemin Taş, “30 yılı aşkın süredir ulusal ve uluslararası ilaç pazarlama tecrübemizle ilk markamızla gıda takviyesi ürünlerimizin üretimine başladık. Şimdi kendi markamızla ticari faaliyetimize başlarken, markamızın AKUT’a sponsor olmasını 'sesimi duyan var mı?' cümlesini kuran daha çok gönüllü kurtarıcının olması için elimizi taşın altına koyuyoruz. Türkiye’nin bir markası olarak toplumumuza olan sorumluluğumuzu en etkili şekilde yerine getirebilmek için yeni projelerimiz sürecek” dedi.
AKUT Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Recep Şalcı ise “İmzaladığımız sponsorluk protokolü, maddi kısmıyla birlikte manevi olarak da bizim için çok değerlidir. Sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın desteğini arkamızda görmekten büyük gurur duyuyoruz. Yapılan bu destek ve bağışlar bizim daha çok kaynak ile daha çok canlı hayatı kurtarmamıza katkı sağlıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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