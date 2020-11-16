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Mersin'de 13 litre sahte içki ele geçirildi

İHA

Mersin'de 13 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de bir şahsın evinde yapılan aramada 13 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesinde bir şahsın evinde sahte içki üreterek satışını yaptığı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 13 litre sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

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