Başkan Tarhan Mezitli'yi anlattı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yazar İpek Ongun ile sanatçı Hüseyin Turan'ın da yer aldığı bir televizyon programında, Mezitli'de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Mezitli’nin değerini artırmak için çıktığı yolda, kentin çıtasının sürekli yükseldiğine dikkat çeken Tarhan, “7 yıldır kentin gelişimi ve büyümesi için çalışıyorum. Mezitli’nin, kltür sanat kenti olmasını amaçladım. Bu doğrultuda çalışmalarımız artarak devam ediyor. Birinci 5 yılda çalışmalarımızın öznesini 'kadınlar’ oluşturacak demiştim. Örneğin Kadın Üretici Pazarları projemizle 2018 yılı sonunda Çin’de, 2019 yılı başında ise Fransa’da dünya birincilikleri aldık. Birçok ülke ve Türkiye’de bu projemiz örnek alındı. İkinci 5 yıllık dönemde çalışmalarımızın öznesini ‘çocuklar’ oluşturacak demiştim. Bu doğrultuda projelerimiz devam ediyor. Mezitli’yi aynı zamanda ‘bisiklet dostu kent’ yapmak istiyoruz. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde Türkiye Belediyeler Birliğince ödüle layık görüldük. Çocuk ve yetişkin hobi bahçelerimiz, mutlu yaşam köyümüz, 60 koruluğumuz, spor kulübümüz, kent konseyi ile başarımız devam ediyor" dedi.

Kendi dönemimde bir metrekare yeşil alanın ranta açılmadığını söyleyen Tarhan, "İmarlı alanlarda bir metrekare bile inşaat artışı verilmemiştir. Belediye meclisimizde tüm kararlar oybirliği ile alınmıştır. 7 yıldır belediyemizin gelir ve giderleri kentin muhtelif yerlerinde her ay 24 saat okunacak biçimde yayınlanıyor. Şeffaflığı her alanda gerçekleştirdik. Katılımcılıkta çok büyük yol aldık. Yetmiyor, Mezitli her yaştan, herkesin yönetime katıldığı örgütlü bir kent, üretici kadınlarımızın belediye meclislerinde, TBMM’de temsil edilmesi hayalimdir” diye konuştu.

Yazar İpek Ongun’un kaleme aldığı ‘zoru başaranlar’ kitabıyla ilgili düşüncelerini aktardığı programa, ünlü sanatçı Hüseyin Turan da türküleriyle renk kattı.

Program sonunda davetliler sanat çarşısını gezerek, çarşı esnafıyla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.