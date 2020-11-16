Mersin'de kaçak tütün ve makaron operasyonu



MERSİN, (DHA)MERSİN'in Toroslar ilçesinde bir eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri çok miktarda satışa hazır tütün ve doldurulmuş makaron ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Halkkent Mahallesi'nde bir evde kaçak olarak temin edilmiş tütünlerin makaron içine doldurularak satıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Adresi tespit edilen eve baskın düzenleyen ekipler, 14 kilogram kıyılmış satışa hazır tütün, 1620 içime hazır sigara haline getirilmiş makaron, 2 bin 400 dolum için temin edilen boş makaron ile elektrikli makaron doldurma makinası ele geçirildi. Ev sahibi jandarma tarafından gözaltına alıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar MERSİN, (DHA)

2020-11-16 19:28:24



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