Mersin açıklarında 13 kaçak göçmen yakalandı



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de sahil güvenlik tarafından özel bir tekne içerisinde 13 kaçak göçmen yakalandı.

Mersin açıklarında özel bir tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye doğru hareket etti. Ekipler tarafından ulaşılan teknenin içerisinde, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 13 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler karaya çıkartıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-11-16 21:18:24



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