Mersin'de teknede 13 kaçak göçmen yakalandı

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Mersin açıklarında özel bir teknede 13 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin açıklarında özel bir teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, özel tekne içerisinde 13 göçmeni alarak karaya çıkardı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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