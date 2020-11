Seçer: "MESKİ'de 5 yıl sonunda 2.5 milyar liralık yatırım hedefine ulaşacağız" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "MESKİ'de mali disiplini sağladık"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ'de 2020 yılı içinde 182 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, "5 yıllık hedeflediğimiz toplam tutar 2.5 milyar lira civarındaydı. Şu anda yapımı biten, başlayan ve başlanacak olan toplam yatırım tutarı 1 milyar 217 milyon lira. Hedefimizin yüzde 50’sine yakını gerçekleşti. 5 yıl sonunda 2.5 milyar liralık yatırım rakamına ulaşacağız” dedi.

Seçer, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Kasım Ayı Olağan Genel Kurulunda hayata geçirilen ve planlanan yatırımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kongre ve Sergi Sarayındaki toplantıda, meclis üyelerine bilgi veren Seçer, başta içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, atıksu arıtma tesisi olmak üzere ilçe ilçe yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Devam eden, planlanan ve 2021 yılı içinde başlayacak yatırımların toplam tutarının 1 milyar 11.3 milyon lira olduğunu anlatan Seçer, “2020 yılı içerisinde 182 milyon liralık bir kısmı gerçekleşti. Bizim 5 yıllık hedeflediğimiz toplam tutar 2.5 milyar civarındaydı. Geçen yıl genel kurulda bu rakamı vermiştim. Şu anda yapımı biten, yapımına başlanan ve yapımına başlanacak olan toplam 1 milyar 217 milyon liralık hedefimizin yaklaşık yüzde 50’sine yakın oranda çalışmalarımız gerçekleşti, gerçekleşiyor ve önümüzdeki yıl gerçekleşmeye devam edecek. İnşallah 5 yıl sonunda da koyduğumuz 2.5 milyar liralık hedef yatırım rakamına da ulaşacağız” diye konuştu.

“1 milyon metrenin üzerinde altyapı hattı döşedik”

Başkan Seçer, göreve geldiklerinden bu yana 13 ilçede toplam 752 bin 814 metre içmesuyu, 200 bin 435 metre kanalizasyon, 48 bin 793 metre yağmursuyu hattı döşediklerini belirterek, şunları söyledi: “Toplamda 1 milyon metrenin üzerinde alt yapı hattı döşemiş oluyoruz. MESKİ, bugün itibariyle 12 adet içmesuyu, 6 adet kanalizasyon yapım işi, 3 adet atıksu arıtma tesisi, 8 adet yağmursuyu yapım işi olmak üzere toplam 29 noktada faaliyetini sürdürüyor. Bu faaliyetlerin toplam maliyeti yaklaşık olarak 155 milyon 648 bin lira. Yıl sonu itibari ile yani aralık ayının sonunda Mersin genelinde 20 adet içmesuyu, 7 adet kanalizasyon yapım işi, 4 adet atıksu arıtma tesisi, 12 adet yağmursuyu yapım işi olmak üzere toplam 43 noktada faaliyet sürdürüyor olacağız. Bu faaliyetlerin toplam maliyeti de yaklaşık olarak 200 milyon lira olacak. Yani MESKİ şu anda Mersin’i bir şantiye hüviyetine dönüştürmüş diyebiliriz.”

"MESKİ hem borç ödedi, hem yatırım yaptı"

MESKİ’nin mali durumunu da anlatan Başkan Seçer, yönetime geldikleri 1 Nisan 2019 itibariyle MESKİ’nin devraldığı borcun 241 milyon 949 bin TL olduğunu, bugün itibariyle yeni tahakkuk eden 803 milyon 799 bin liralık borç da eklendiğinde toplam borcun 1 milyar 45 milyon 749 bin liraya ulaştığını söyledi. Seçer, “An itibari ile bunun 825 milyon lirası ödenmiş. Yani 242 milyon borç almışız ama işleri yapıyoruz. 800 milyon liralık iş yapmışız. Şu anda kalan borcumuz an itibariyle 220 milyon lira. Yani yaklaşık olarak borcumuz 22 milyon lira civarında devraldığımız noktadan bugüne kadar bir azalma gösteriyor. Ama yatırımlar devam ediyor. Gelelim döviz cinsinden borcumuza. Şunu da belirteyim; 803 milyon 799 bin liralık borcumuzun içerisinde her şey var. Banka borçları da bunun içerisinde. Bu süreçte dış borç yapmadık, devraldığımızda yaklaşık olarak 67 milyon avro borcumuz vardı. Bunun yaklaşık olarak 20 milyon avroluk kısmını ödemiş olduk. Şu anda bizim an itibariyle euro cinsinden borcumuz 47 milyon 17 bin. Burada da yaklaşık 20 milyon avroluk bir borç azalması söz konusu” ifadelerini kullandı.

“Mali disiplini sağladık”

Başkan Seçer, yaptıkları çalışmalarla MESKİ’de mali disiplini sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Önemli olan bir şey daha var; biz geldiğimiz ilk aylarda ve öncesinde yaklaşık 180 günde ödeme yapabiliyorduk, şu anda bizim ödeme süremiz 30 ile 45 gün arasında. Bir ihale için örneğin 74 firma dosya almış, 49 firma da katılmış. Birçok ihaleye çok sayıda dosya alınıyor, çok sayıda firma katılıyor ve çok önemli bir rağbet olduğunu görüyoruz. Aşırı rağbet olması pandemi kaynaklı ve farklı krizlerin oluşturduğu bir sonuçtur. Tabii ki müteahhitler iş arıyor. Ama MESKİ’nin mali disiplini içindeki ciddiyeti de onları bizim ihalelere katılmaya zorluyor. Yani cazip hale geldiğimizi söyleyebiliriz. İnşallah MESKİ daha güzel işler yapacak, daha önemli yatırımlar yapacak. Her yerde söylüyorum; temiz su, temiz bir çevre, sağlıklı bir çevre vatandaşlarımızın anayasal hakkı."

“SCADA sistemi kayıpkaçağa neşter atacak”

MESKİ’de teknolojik yatırımlara önem verdiklerini ifade eden Başkan Seçer, akıllı şehir altyapısı, enerji verimliliği, teknolojik dönüşüm, kaliteli ve kesintisiz su arzı ve ölçülen izlenebilir su yönetimini amaçladıklarını söyledi. Seçer, veri tabanlı kontrol ve gözetleme sistemi olan SCADA’yı hizmete açtıklarını anlatarak, “Mersin genelinde içmesuyunda yaklaşık olarak yüzde 50’yi bulan kayıpkaçak konusunda bir neşter atacak. Biz ne kadar kayıpkaçağı azaltırsak o kadar az su sıkıntısı çekeriz, o kadar ucuz fatura öderiz" dedi.

Genel kurulda, MESKİ’nin Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki madde ile MESKİ 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesi Tasarısı ve diğer maddeler, Plan ve Bütçe Komisyonu’na oybirliğiyle sevk edildi.

