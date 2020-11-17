'Yeşil Mersin' projesi başlıyor Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında 13 ilçenin tamamında 700 bin fidan dikilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen 'Yeşil Mersin' proje kapsamında 13 ilçenin tamamında 700 bin fidan dikilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı daha yeşil bir Mersin için önemli bir adım atarak, 'Yeşil Mersin' projesini başlatıyor. 13 ilçenin tamamında eş zamanlı olarak 20 Kasım Cuma günü saat 10.00’da başlatılacak olan kampanya için ilk fidanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dikecek.

700 bin fidan toprakla buluşacak

Kent genelinde 2021 yılı sonuna kadar toplam 700 bin fidanın dikileceği kampanya, sonbahar ve ilkbahar dönemi olarak iki etapta tamamlanacak. Başkan Vahap Seçer, Mersin’e nefes olacak fidanlardan ilkini 20 Kasım Cuma günü Yenişehir ilçesi Vali Hüseyin Aksoy Caddesinde dikecek. Büyükşehir ekiplerinin Mersin genelinde belirlediği park, kavşak, refüj ve diğer kamuya ait ağaçlandırma ihtiyacı olan alanlara yapılacak dikim çalışmalarına isteyen tüm doğa severler katılabilecek.

Çok yıllık süs bitkileri kullanılacak

Hem hava kirliliği ile mücadele etmek hem de Mersin estetiğine değer katmak adına yürütülen kampanya için kentin ekolojik faktörlerine uyum sağlayan begonvil, zakkum, orkide, jakaranda, alev çalısı gibi çok yıllık süs bitkileri kullanılacak. Çalışmalar, pandemi kuralları gözetilerek gerçekleştirilecek.

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