Mersin'de vatandaşlar diyabete karşı bilgilendirildi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Diyabet Günü'nün önemine dikkat çekmek ve diyabet riskine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kentin belirli bölgelerinde şeker ölçüm stantları kurdu. Sağlık görevlileri, vatandaşları diyabete karşı bilgilendirildi.

Akdeniz ilçesinde Ulu Cami ve Büyükşehir Belediyesi Kırmızı Lacivert Hizmet Binası önünde, Mezitli ilçesinde Galatasaray Meydanı’nda, Yenişehir’de ise Polis Evi karşısında kurulan stantlarda Büyükşehir’in bünyesinde görev yapan sağlık personeli tarafından vatandaşların şeker ölçümleri yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanları, Türkiye’de hızla yayılan diyabetin erken tanı ile kontrol altına alınabildiğini vurguladı. Ölçüm sırasında şeker oranı yüksek çıkan vatandaşlar aile hekimlerine yönlendirildi.

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