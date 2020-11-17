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Pamukluk Barajı Mersin'in içme suyunda yüz yılını kurtaracak Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Pamukluk Barajı ile bir yüzyıl Mersin'de içmesuyu fiyatları, sıkıntısı ve sorunu konuşulmayacak"

İHA

Pamukluk Barajı Mersin'in içme suyunda yüz yılını kurtaracak Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Pamukluk Barajı ile bir yüzyıl Mersin'de içmesuyu fiyatları, sıkıntısı ve sorunu konuşulmayacak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Pamukluk Barajı İçmesuyu Hattının devreye girmesi durumunda su konusunda Mersin’de her şeyin topyekûn değişeceğini belirterek, “Çok önemli bir proje. Gerçekten bir yüzyıl Mersin'de belki artık içmesuyu, içmesuyu eksikliği, içmesuyu fiyatları, sıkıntısı, sorunu konuşulmayacak bir proje” dedi.
Seçer, MESKİ Kasım Ayı Olağan Genel Kurulunda göreve geldiklerinden bu yana 13 ilçede yaptıkları, devam ettirdikleri ve planladıkları yatırımları anlattı. MESKİ’nin 19 ayda yaptığı hizmetleri rakamlarla ilçe ilçe meclis üyelerine anlatan Seçer, devam eden ve planlanan içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapı çalışmalarını kamuoyu ile paylaştı. Seçer, “Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar devam eden ama bizden önceki süreçte başlamış ve biten toplam işlerimizin miktarı 205 milyon 925 bin lira. Bizden önceki dönemde bir kısmı başlamış, bir kısmı planlanmış, biz başlatmışız ve bitirmişiz. Bunlar içmesuyu yatırımı olarak 32 milyon 852 bin lira, kanalizasyon yatırımı olarak 35 milyon 701 bin lira, atıksu arıtma tesisi 121 milyon 294 bin lira, toplamda yağmursuyu yatırımı 15 milyon 112 bin lira ve muhtelif işler 965 bin lira olmak üzere söylediğim gibi 205 milyon 925 bin liralık işleri tamamlamışız” ifadelerini kullandı. 2020 yılı içerisinde devam eden içmesuyu yatırımlarının toplamını paylaşan Seçer, “Bizim dönemimizde başlayan, devam eden içmesuyu yatırımlarımızın toplamı 81 milyon 644 bin lira” diye konuştu.
“Bayramda su sıkıntısı yaşadığımız bölgelere çok çabuk müdahale ettik”
Başkan Seçer, özellikle geçtiğimiz bayram Toroslar ilçesinde yaşanan su sıkıntısını hatırlatarak, hızlıca müdahale ettiklerini ve proje çalışmalarını bitirdiklerini söyledi. Seçer, “2021 yılına girerken öncelikli olarak planladığımız yatırımların en önemlilerinden biri Toroslar ilçemizde bu yıl bayramda su sıkıntısı yaşadığımız bölgeler. Hem mevsimsel hem pandemi kaynaklı hem de tabi ki oradaki bazı tesislerimizde, müştemilatımızda ortaya çıkan eksiklerden kaynaklı sorunlar yaşamıştık. Çok çabuk müdahale ettik. Proje çalışmalarını bitirdik. Birçoğunun ihalelerini bitirdik” şeklinde konuştu.
“Anamur için hayati bir proje”
Anamur Otluca’da hayata geçirilecek projenin önemine dikkat çeken Seçer, “İller Bankası Genel Müdürlüğünde de bir dizi temaslarda da bulunuyoruz. Bu Anamur için çok önemli bir proje, hayati bir proje. 160 milyonun üzerinde bir proje. Daha önce bazı çalışmalar olmuş ama biz yeni bir format attık. Çok uzun vadeli Japon kredisi konusunda çalışmalar var. İnşallah tamamlayacağız o projeyi” dedi.
“Pamukluk’la bir yüzyıl Mersin’de içmesuyu fiyatları, sıkıntısı ve sorunu konuşulmayacak”
Mersin merkez ilçelerdeki içmesuyu ihtiyacının yaklaşık yüzde 8085'ini Tarsus’taki Berdan Havzasından alınan suyla beslediklerini ifade eden Seçer, şöyle devam etti; "Ancak Pamukluk Barajının İçmesuyu Hattının devreye girmesi durumunda, su konusunda Mersin'de her şey topyekûn değişecek. Çok önemli bir proje. Gerçekten bir yüzyıl Mersin'de belki artık içmesuyu, içmesuyu eksikliği, içmesuyu fiyatları, sıkıntısı, sorunu konuşulmayacak bir proje. Bu konuda temaslarda bulunduk. DSİ Genel Müdürümüz ile görüştük. Konu ile ilgili genel müdür yardımcımızla, daire başkanı ile önceki hafta gitmiştik. MESKİ Genel Müdür Vekilimiz ve MESKİ’den Sorumlu Danışmanım Ertan Bey ile beraber ve daha sonra Lütfi Beyi ziyaret ettik. Onunla da bu konuyu çok detaylı konuştuk. Geldiğimiz nokta 2021 programına alındı. DSİ bunu aldı. Bütçeye de koydu. Tabi sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Orada biliyorsunuz su tutma işlemleri başlayacak.”
“600 milyon değerinde bir yatırım”
Kendilerine destek veren DSİ yöneticilerine ve Bakan Lütfi Elvan'a teşekkür eden Seçer, “Pamukluk Barajının sulama konusu var, bir de içmesuyu temini konusu var. Bizim orada birçok ön yatırımlar yapılmış, tüneller yapılmış, içmesuyu ile ilgili. Sadece isale hattı duruyor. Daha önce ihale yapılmış, ihale bozulmuş, orada bazı olağanüstü gelişmeler olmuş ekonomide. İhaleyi fes etmek zorunda kalınmış. Her şey hazır, bir dokunuş. Bunu hep beraber yaparsak DSİ çok kısa sürede yapacak bunu. Ama biz borçlanacağız, bizi borçlandıracak. MESKİ ödeyecek bunu. Tabi ki uzun yıllara sari. Yaklaşık olarak 600 milyon değerinde bir yatırım. Son derece önemli bir yatırım Mersin için. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bugüne kadar bu konuda bizlere destek veren DSİ’nin yöneticilerine ve Lütfi Elvan'a da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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