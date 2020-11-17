Eniştesini öldürüp, ablasını yaralayan sanık hakim karşısına çıktı Mersin'de oturdukları binanın terasının ortak kullanımı nedeniyle tartıştığı eniştesini tüfekle vurup öldüren, ablasını da yaralamaktan tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı

Mersin'de oturdukları binanın terasının ortak kullanımı nedeniyle tartıştığı eniştesini tüfekle vurup öldüren, ablasını da yaralamaktan tutuklanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Sabri U., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Cem Aslan'ın karısı, sanığın da kız kardeşi olan müşteki A.U. ile tarafların avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkemede mütalaasını veren savcı, oturdukları binanın terasının kullanımı konusunda tartışan tarafların birbirlerine kesici aletlerle saldırmaya çalıştığını belirtti. Mütalaada, sanığın, kavgayı ayırmaya çalışan ablası A.U.'yu kesici aletle yaraladığı gerekçesiyle 6 aydan 18 aya kadar, hedef gözeterek tek el ateş ettiği eniştesi Cem Aslan'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle de müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Duruşmada kendisini savunan sanık, olayda öldürme kastının olmadığını iddia ederek, maktulün de kendisine saldırdığını ileri sürdü.

Tanıkların da dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Olayın geçmişi

Mersin'in Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'nde 11 Mayıs'ta meydana gelen olayda Cem Aslan (46) ile aynı binada oturan kayınbiraderi Sabri U. (59) arasında, müşterek kullanılan çatı katı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabri U., evinde bulunan av tüfeği ile eniştesi Cem Aslan'ı karın bölgesinden vurarak yaralarken, kız kardeşi A.U.'yu da yaraladı. Ağır yaralanan Cem Aslan, kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şüpheli Sabri U. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Öte yandan, Cem Aslan'ın bankacı kız kardeşi Cemile E. de 2018 yılında ayrılmak istediği kocası Mustafa E. tarafından tabancayla öldürülmüştü.

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