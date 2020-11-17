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Seçer’in 250 milyon liralık borçlanma talebi komisyona havale edildi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, ihtiyaç duyulan yatırımlar için belediye meclisinden ikinci kez talep ettiği 250 milyon liralık borçlanma yetkisi, oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi Seçer: “Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’nin borç yükü 3 milyar liradan 2 milyar liraya düştü”

İHA

Seçer’in 250 milyon liralık borçlanma talebi komisyona havale edildi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, ihtiyaç duyulan yatırımlar için belediye meclisinden ikinci kez talep ettiği 250 milyon liralık borçlanma yetkisi, oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi Seçer: “Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’nin borç yükü 3 milyar liradan 2 milyar liraya düştü”

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, ihtiyaç duyulan yatırımlar için belediye meclisinden ikinci kez talep ettiği 250 milyon liralık borçlanma yetkisi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi. Başkan Seçer, MESKİ ve Büyükşehir Belediyesinin toplam borçlarını 3 milyar liradan 2 milyar liraya düşürdüklerini söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2020 Yılı Kasım Ayı Toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı. Toplantıda, kentin ihtiyaç duyduğu yatırımların gerçekleştirilmesi amacıyla İller Bankası veya ticari bankalardan 250 milyon liralık kredi kullanımına ilişkin yetkinin Başkan Seçer’e verilmesi konusu yeniden gündeme geldi ve görüşülmek üzere komisyona sevk edildi.

Borçlanma talebi mayıs ayında da gündeme gelmişti
Başkan Seçer, mayıs ayında borçlanma talebini gündeme getirdiklerini hatırlatarak, “Geçtiğimiz yıl bu zamanlar bütçe görüşmeleri sırasında bütçe denkliği için 250 milyon lira borçlanma ihtiyacını, bütçe kararnamesi içerisinde yüce meclisin huzuruna getirmiştik. Aslında bütçe kararnamesini incelediğiniz zaman, o kararnamenin kabulü bir anlamda hem bütçenin kabulü hem de borçlanma yetkisinin tarafıma verilmesinin kabulü anlamına gelmekteydi. Ancak başta İller Bankası olmak üzere borçlanma konusunda bizden yeni bir borçlanma yetki kararı istediği için mayıs ayında bu borçlanma yetkisini meclisimizin huzuruna getirmiştik. Orada bu talebimiz reddedilmişti. Burada bir ayrıntıyı da açıklamak istiyorum; biz bütçe denkliği için istediğimiz 250 milyon liranın tamamını kullanma yetkisine sahip değiliz yasa olarak. Bir önceki yılın gelir bütçesinin yeniden değerlendirilme oranının ancak yüzde 10’unu kullanma yetkisi almış olurum. Onun da karşılığı yaklaşık olarak 175 milyon liradır” dedi.

“Pandemi olmasaydı yatırımların gerçekleşme oranı yüzde 100’e ulaşacaktı”
Geçen yılki 2 milyar 250 milyon liralık bütçe dikkate alındığında borçlanma talep edilen rakamın çok da devasa olmadığını vurgulayan Seçer, “Hele hele o günden bugüne Türkiye’de meydana gelen gelişmeleri, TL’nin uğradığı değer kaybını, yaptığımız işlerin o günden bugüne kadar maliyetlerinin zaten kendiliğinden arttırdığını da göz önüne alırsanız çok büyük bir rakam olmadığını siz de takdir edersiniz. Şimdi yine bu teklifle geliyoruz, çünkü yıl bitiyor artık. Biz de Stratejik Plan, yatırım programı çerçevesinde bu yıl gündeme aldığımız, ‘yatırım yapacağız’ dediğimiz, vatandaşa söz verdiğimiz bütün yatırımlarımızı pandemiden kaynaklı bazı gecikmeleri de göz önüne alırsanız aslında gerçekleştiriyoruz. Biraz geç de olsa mutlaka gerçekleştiriyoruz. Belki 234 ay gibi pandemi şartları bizim kararlarımızı ertelemiş olabilir. Bu, ilçe belediyeleri için de geçerli ama özellikle eylül ayından sonra yatırımlarımız çok süratli bir noktaya geldi. Bizim yatırım programına aldığımız yatırımların yıl sonu itibariyle gerçekleşme oranı yaklaşık yüzde 80’leri bulacak. Pandemiye rağmen bu önemli bir rakamdır. Eğer pandemi şartları elimine edilmiş olsaydı ya da pandemi olmamış olabilseydi biz yüzde 100 gibi bir program gerçekliğine ulaşmış olacaktık ki bu da çok büyük bir başarıdır. Tabi ki bu parayı ilgilendiren bir konu. Bunun komisyona sevk edilmesi ve orada konuşulması lazım. Orada da konuşulacak. Ben bizatihi ihtiyaç duyulması halinde komisyon üyelerimizle oturup, konuşup, toplantı yapacağım. Kendilerine bazı değerlendirmeler yapmak istiyorum” diye konuştu.

“2 milyar 246 milyon liralık borçlu kasa devralmıştık”
Seçer, 31 Ekim itibariyle Büyükşehir Belediyesinin mali tablosu konusunda da meclis üyelerini bilgilendirdi. Gelecek toplantıda bütçe ve borçlanma talebiyle ilgili detaylı sunum yapacağını, Mersin’in hangi yatırımlara ihtiyaç duyduğunu ve bunlarda hangi noktada bulunduklarını anlatacağını kaydeden Seçer, “31 Mart 2019 itibariyle toplamda 2 milyar 246 milyon liralık bir borçlu kasa devralmıştık. Bunun 664 milyon 166 bin lirası mal ve hizmet alımları, 1 milyar 582 milyon lirası da banka borçlarıydı. Daha sonra 19 aylık sürede, yani 1 Nisan 2019 ile 31 Ekim 2020 tarihleri arasında toplam mal ve hizmet alımını ödediğimiz miktar 1 milyar 174 milyon 594 bin lira. Toplamda devralınan borçla beraber 1 milyar 838 milyon 760 bin lira borca evrilmiş oluyor. Bu mal ve hizmet alımı. Banka borcunu ayrı gireceğim. Ancak biz bu 19 aylık süre içerisinde de bu tutarın 1 milyar 444 milyon 777 bin lirasını ödemişiz ve şu anda hesapta görünen bakiye 393 milyon 983 bin lira” ifadelerini kullandı.

Mal ve hizmet alımındaki borç stoku 648 milyon 475 bin lira azaldı
Mal ve hizmet alımlarından kaynaklı borç stokunda 247 milyon liralık azalma olduğunu dile getiren Seçer, şöyle devam etti:
“Bir taraftan yatırımlar devam ediyor, Yol ve Asfalt, Fen İşleri, Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Engelliler, Tarım Daire rutin hizmetlerimiz devam ediyor, borçlanıyoruz. Ama bir taraftan da ödüyoruz ve şu anda 31 Ekim itibariyle de söylediğim gibi mal ve hizmet alımlarından kaynaklı borcumuz yaklaşık olarak 247 milyon lira azalarak 393 milyon 983 bin lira seviyelerine inmiş bulunuyor. Diğer taraftan banka borçlarımız vardı. 1 miyar 582 milyon 783 bin lira biz banka borcu devraldık. Geçtiğimiz yıl 164 milyon lira borçlanma yetkisi aldık, kullandık. 164 milyon liranın faizi ile beraber borcumuz; ki uzun vadeli borçlanmalardı; 1 yıl ödemesiz, 2 yıl ödemesiz ve uygun faizlerle de aldık o dönemde. 1 milyar 800 milyon 349 bin liraya borcumuz evrildi ama biz bu 19 aylık sürede 595 milyon 858 bin lira da banka borcu ödedik. Şu anda 31 Ekim itibariyle banka borçlarımız 1 milyar 204 milyon 490 bin liraya evrilmiş. Borç teslim aldık, tekrar ödedik ve toplamda yaklaşık olarak da 380 milyon lira civarında banka borçlarında bir azalmamız söz konusu oldu. Borç stokumuzda mal ve hizmet alımı, banka borçları, anapara, artı faiz toplamında 648 milyon 475 bin liralık bir azalma söz konusu.”

“Yönetimi devraldığımızdan bu yana borçlar 3’te 1 oranında azaldı”
MESKİ Olağan Genel Kurulunda, MESKİ’nin bütçesi ve mali tablosu ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlatan Seçer, “Orada da 20 milyon Euro’ya yakın bir borç azalması söz konusuydu. TL bazlı, Euro bazlı borç azalmasının yaklaşık olarak 250 milyon lira civarında olduğunu düşünürseniz, 31 Ekim itibariyle MESKİ ve Büyükşehir Belediyesinin devralındığı günden bu yana borçların yaklaşık 3’te 1’lik kısmında azalma söz konusu. Bizim devraldığımız 2 kurumun borcu yaklaşık olarak 3 milyar liraydı. Şu anda 2 milyar lira civarında bir borç yükümüz var. Bunu da bilmenizi istedim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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