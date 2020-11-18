Ev kadınıyken aldığı belgeyle dinamit patlatıp, arazileri tarıma kazandırıyor



Mehmet DOĞNAR/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde B Sınıfı Ateşleyici Belgesi´ne sahip Banu Yayla Sağır (33), birçok erkeğin yanına yaklaşmaya cesaret edemediği dinamitleri patlatarak, kayalık arazilerin tarıma elverişli hale getirilmesini sağlıyor. Zamanının çoğunun dinamitlerle geçtiğini belirten Sağır, tehlikeli olsa da mesleğini severek yaptığını söyledi.

Erdemli´de, 4 yıl önce ev kadınıyken 2 bin TL´lik mikrokredi kullanarak girdiği sınav sayesinde `B Sınıfı Ateşleyici Belgesi´ alan Banu Yayla Sağır, birçok erkeğin dahi yanına yaklaşmaya cesaret edemediği dinamitleri patlatarak, kayalık arazilerin tarıma elverişli hale getirilmesini sağlamaya başladı. 2 çocuk annesi Sağır, mesleğe babası sayesinde ilgi duyduğunu kaydetti.

`ZAMANIMIN ÇOĞU DİNAMİTLERLE GEÇİYOR´

Mesleğinin oldukça tehlikeli olduğunu, zamanının çoğunun dinamitlerle geçtiğini kaydeden Sağır, "Erdemli´de ve çevre ilçelerde iş makinelerinin kırıp parçalayamadığı sarp kayalık arazileri tarıma elverişli hale getirebilmek için dinamit patlatıyoruz. Tehlikeli de olsa bu işi hiç korkmadan ve severek yapıyorum. Dinamit patlatma öncesinde çok büyük güvenlik önlemleri alınması gerekiyor. Bir tarlada dinamit patlatmak için gerekli evrakların hazırlanmasının ardından güvenlik güçleri, patlatma yapılacak bölgede önlem alıyor. Daha sonrasında biz de patlatma işlemini gerçekleştiriyoruz" dedi.

EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARIYOR

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı´na bağlı Mikrokredi Erdemli Şube Sorumlusu Rümeysa Sezer ise ilçede mikrokredi kullanarak ateşleyici işini yapan tek kadının, Banu Yayla Sağır olduğunu söyledi. Sağır´ı, cesareti dolayısıyla kutladığını ifade eden Sezer, "Banu Hanım, dağlarda, sarp kayalıklarda hiç durmadan çalışarak ekmeğini taştan çıkarıyor. İlçemizde mikrokredi kullanılarak böyle bir mesleği yapması çok güzel bir olay" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2020-11-18 10:00:38



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