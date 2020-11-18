Kapkaç şüphelileri güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de sokakta yürüyen kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan 3 kişi şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.
Olay, merkez Toroslar ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi´nde meydana geldi. Caddede yürüyen H.T.'nin yanına yaklaşan bir kişi, çantasını kapıp, kaçtı. H.T.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçtığı yöndeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede, olayı gerçekleştirenin Y.Ç. ile birlikte hareket ettiği M.Y. ve Ş.S.A tespit etti. Adreslerine baskın düzenlenen şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN
2020-11-18 11:24:31
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