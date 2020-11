Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Ben de Kaskımı Takıyorum' kampanyası kapsamında, 10 sürücüye kask verildi. Sosyal medya hesabından 'bendeKaskımıTakıyorum' hashtagı ile paylaşım yaparak en çok beğeni alan ve trafikte hiç kural ihlali yapmayan 5 motosiklet kullanıcına kask hediye edildi. Kask alanların arasında hiç kural ihlali yapmadan motosiklet süren bir kadının da bulunması dikkat çekti.

'Kaskınız Maskotunuzdur' sloganıyla başlatılan kampanya ile kask kullanımını artırmak amaçlanıyor. 6 Ağustos'ta başlatılan kampanya ile denetimler kentte artırılırken, kask kullanımı da ciddi oranda arttı. Bugün kampanyanın 3. etap etkinliği Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Etkinliğe, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ve protokol üyeleri katıldı. Burada konuşan Vali Ali İhsan Su, bugün önemli bir etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanyayla ilgili Mersin’de de kask kullanımıyla ilgili farkındalığı artırmak için çalışmalar yapıldığını kaydeden Su, “Ülkemiz genelinde trafik kazalarının yüzde 20’sini motosiklet sürücüleri, ilimizde tabi daha yaygın olduğu için yüzde 35’ini motosiklet sürücüleri gerçekleştiriyor. Bunu mutlaka azaltmamız gerekiyor. Bunun içinde kask tabiki hayati önemde yer alıyor. Bu çerçeve de biz 1,5 ay içerisinde yaptığımız etkinliklerle gerçekten çok önemli bir mesafe kat ettik. Yapılan çalışmalar sonucunda ilimizde yüzde 46 olan kask kullanımını, yüzde 67’e yükselttik. Tabi hedefimiz yüzde 100’e yükseltmek. Bunun içinde tüm ilimiz genelinde emniyet ve jandarma ekiplerimiz kask kullanımını yaygınlaştırmak için hem bilgilendirme faaliyetlerine hemde kontrollerinize sıkı bir şekilde yapmaya devam edecekler. Kampanyada emeği geçen başta emniyet müdürümüz olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



"Ülkemizde her yıl ortalama 5 bin 500 vatandaşımız trafik kazasında hayatını kaybediyor"

Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Hamza Erdaş ise trafik kazalarında dünyada her yıl ortalama 1 milyon 200 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini, 20 ile 500 milyon arasında insanın da yaralandığını veya sakat kaldığını söyledi. Yapılan araştırmalarda trafik kazalarının dünya ekonomisine yılda 500 milyar dolar zarar verdiğini kaydeden Erdaş, "Ülkemizin de önemli sorunlarından bir tanesi olan trafik kazalarında her yıl ortalama 5 bin 500 vatandaşımızı yaşamını yitirmekte, 250 bin vatandaşımızı yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. Meydana gelen bu kazaların yüzde 22’sini motosiklet sınıfındaki araçlar oluşturmaktadır. İlimizde meydana gelen kazalarda ise yıllık ortalama 130 vatandaşımız yaşamını yitirmekte, 8 bin vatandaşımız yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. Meydana gelen kazalara karışan araçların yüzde 35’i motosiklet türü araçlardır. İlimizin iklim ve coğrafi koşullarının uygun olması, motosikletlerin fiyat ve yakıt ekonomisi, trafikte zaman kazandırması, son dönemde pandemi dolayısıyla bireysel araçlara artan talepler neticesi ilimizde motosiklet kullanımının ve kazalarının arttığını gözlemlenmektedir. İlimizde kayıtlı 665 bin aracın 154 bini motosiklet sınıfı araçlardan oluşmakta olup, ilimiz tescilli motosiklet sayısında Türkiye’de 7. sırada bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’de kayıtlı tüm motosikletlerin yüzde 4’ü ilimizde tescillidir" diye konuştu.



"Kask kullanımı yüzde 67'ye yükseldi"

Özellikle pandemi döneminde motosiklet kullanımının ciddi bir artış gösterdiğini vurgulayan Erdaş, "Bazı illerimizde bu artış oranı yüzde 65’leri bulurken, ilimizde yaklaşık yüzde 30 oranında bir artış olduğu gözlemlenmektedir. İlimizde son 5 yılda meydana gelen 244 ölümlü trafik kazasının 44’ü, 24 bin 596 yaralanmalı kazanın 9 bin 300’ü motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalardır. İlimizde son 5 yılda meydana gelen ölümlü kazalarının yüzde 18’i, yaralanmalı kazaların ise yüzde 38’i motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalardır. 2020 yılında motosiklet denetimlerimizi geçtiğimiz yıllara göre yüzde 377 artırarak, işlem yapılan motosiklet sayısında yüzde 127, trafikten men edilen motosiklet sayısında yüzde 43’lük bir artış meydana gelmiştir. Kampanyamız öncesi ilimizin 8 farklı noktada kask kullanımına yönelik yaptığımız denetimlerde, kask takma oranı yüzde 46 iken içinde bulunduğumuz tarihte bu oran yüzde 67’ye yükselmiştir. Tüm bu veriler doğrultusunda Mart ayında ilimiz trafik birimleri tarafından motosikletlilere yönelik denetimler sıklaştırılmış, bu denetimlerle birlikte ilimiz merkezinde motosiklet sürücülerinin karışmış olduğu ölümlü kazalar da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67’lik düşüş, yaralanmalı kazalarda ise yüzde 4’lük artış meydana gelmiştir. Valiliğimiz öncülüğünde de ‘Bende kaskımı takıyorum’ sloganıyla başlatmış olduğumuz projeyle de motosiklet sürücülerinin koruyucu ekipman kullanımını sağlayarak, meydana gelebilecek kazalarda oluşabilecek hasarların azalttık. Proje kapsamında birçok etkinlik, bilgilendirme yaparak motosiklet sürücüleri bilgilendirildi, hazırlanan kasklarda bazı motosiklet sürücülerine dağıtıldı" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sosyal medya hesabından 'bendeKaskımıTakıyorum' hashtagı ile paylaşım yaparak en çok beğeni alan ve trafikte hiç kural ihlali yapmayan 5 motosiklet kullanıcına kask hediye edildi. Ayrıca kampanyaya destek veren kurum temsilcilerine de teşekkür plaketi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.