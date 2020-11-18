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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dinlenme tesisinin kazan dairesinde patlama: 1 yaralı

İHA

Dinlenme tesisinin kazan dairesinde patlama: 1 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir dinlenme tesisinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilovacık Mahallesi’nde bulunan bir sendikanın dinlenme tesisinin bodrum katındaki kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada tesis müdürü Y.A (51) yaralanarak Silifke Devlet Hastanesine kaldırılırken, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazan dairesindeki patlamaya, su ısıtma tankındaki basınç yükselmesinin yol açtığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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