Mersin Büyükşehir Belediyesinin 4 projesi milyonluk hibe destekleri almaya hak kazandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 4 farklı projesi ulusal ve uluslararası kuruluşlardan 35 bin Euro, 1 milyon 693 bin TL ve 140 bin dolar olmak üzere hibe almaya hak kazandı. Projeler, kadınlar, öğrenciler, kent kültürü ve mutfak sanatlarını kapsıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin geliştirdiği projeler, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan art arda kabul görüyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesinin 4 projesi Alman Uluslararası İşbirliği Teşkilatı, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Uluslararası Göç Örgütünden hibe aldı. Öğrencilerden kadınlara kadar birçok çalışmayı içeren hibe programları çerçevesinde kent kültürü ile mutfak sanatlarının tanıtılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.



Öğrenci Danışma Merkezi projesi 35 bin Euro değerinde hibeye hak kazandı

Büyükşehir Belediyesi proje ekibi, Alman Uluslararası İşbirliği TeşkilatıGIZ QUDRA 2 programı kapsamında “Öğrenci Danışma Merkezi” adlı bir proje hazırladı. Proje, 35 bin Euro değerinde hibe almaya hak kazandı. Bu kapsamda özellikle dezavantajlı öğrencilere destek sağlanacak. Projeden, eğitime devam edemeyen veya devam etmekte güçlük çeken 1525 yaş aralığındaki gençler yararlanabilecek. Ayrıca Öğrenci Danışma Merkezinde, geçici ve uluslararası koruma altında olan çocuklar ve gençlere danışmanlık hizmeti verilecek. Bu sayede sağlıklı, nitelikli, başarılı ve çağdaş bireyler olarak yetişmeleri ve eğitime devam etmeleri sağlanacak.



Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı Mersin’e değer katacak

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına da başvuran Büyükşehir Belediyesi, “Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı Projesi” ile 1 milyon 693 bin 125 TL hibe almaya hak kazandı. Proje ortakları arasında Mersin Üniversitesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası da yer aldı. Proje kapsamında oluşturulacak bir konakta kentin yöresel yemekleri, coğrafi işaretli ürünleri, tıbbi, aromatik ve endemik bitkileri dinamik sergileme yöntemi ile ziyaretçilere sunulacak. Sosyal ortamlar oluşturulacak, yiyecek ve içeceklerin kapsamlı reçeteleri ile detaylı envanterleri çıkartılacak. Ayrıca gastronomi alanında atölye çalışmaları, etkinlikler ve yarışmalar da yapılacak.



Uluslararası Göç Örgütünden 2 projeye toplam 140 bin dolarlık hibe

Büyükşehir Belediyesinin 2 projesi ise Uluslararası Göç ÖrgütüIOM tarafından toplam 140 bin dolarlık hibe almaya değer görüldü. 100 bin dolarlık hibe kapsamında Mersin Hal Kompleksinde “Güneş Enerjili Gıda Kurutma Tesisi” kurulacak. Mersin’e özgü gıda ürünlerinin kurutularak satılacağı tesis, Mersinden Kadın Kooperatifinin çalışmalarına ev sahipliği yapacak ve 25 kadının istihdam kapısı olacak.

40 bin dolarlık hibe almaya hak kazanan bir başka proje yine kadınlara önemli fayda sağlayacak. Belediyenin Mezitli ilçesinde yer alan bir hizmet binası proje kapsamında “Kadın Sağlığı Danışma Merkezi” olarak hizmete açılacak. Merkezde kadın hakları konusunda farkındalık çalışmaları yapılacak ve kadınlara sağlık konusunda birçok alanda destek sağlanacak.

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