Büyükşehir Belediyesi 79 iş makinesiyle araç filosunu güçlendirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni aldığı 79 iş makinesiyle araç filosunu güçlendirdi. İş makinelerinin 23’ü Büyükşehir Belediyesi, 56’sı ise MESKİ bünyesinde hizmet verecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesine yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere 23 yeni iş makinesi alındı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren araç filosuna ekskavatör, kazıyıcı yükleyici, bandajlı silindir toprak silindiri, vabil silindir, yama silindiri, freze (asfalt kazıma makinesi), finişer (asfalt serme makinası) olmak üzere 23 araç ve iş makinesini dahil edildi.



MESKİ, 56 yeni iş makinesini filosuna kattı

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin’in tüm ilçelerine daha hızlı, kaliteli ve eşit hizmet götürmek amacıyla 4 adet paletli ekskavatör ile 10 adet bekoloder aracı ve 42 adet kamyon satın aldı. Araç filosunu genişleten MESKİ, vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor. MESKİ, araç filosuna 2021 yılında 16 adet daha iş makinesi katmayı planlıyor.



Başkan Seçer, 139 araç alınacağını duyurmuştu

Mersin Büyükşehir Belediyeye Başkanı Vahap Seçer, daha önce Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermek amacıyla 139 araç alınacağını, bunların arasında kamyon, silindir, yama robotu gibi yol asfalt yapımında kullanılan bütün araçların yer alacağını açıklamıştı. Pandemiden dolayı süreç gecikmiş, iş makineleri alınamamıştı. Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını tamamlayıp ilk parti araçları teslim aldı. Geri kalan araçlar gelecek günlerde Büyükşehir’in araçları arasına katılacak.

Başkan Seçer, yeni gelecek araçlarla daha hızlı hizmet vereceklerini belirterek, “Yol ve asfalt birimimizi revize ettik. Hem insan kaynağı olarak revize ettik, daha iyi duruma getirdik hem de alet ekipman olarak revize ettik” demişti.

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