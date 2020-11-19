AKİB, yaş meyve ve sebzede ortak aklı güçlendiriyor Nejdat Sin, yaş meyve ve sebzede 2020 yılının ilk 10 ayında Mersin’in yüzde 26 artışla 427 milyon 276 bin dolarlık ihracat hacmine ulaştığını ve sektör ihracatındaki payının yüzde 22 olduğunu belirtti

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında lider ili Mersin’de ihracatçı firmalara teşekkür ziyaretleri yaparak sektörün geleceğine yönelik yüz yüze istişarelerde bulundu.

Yaş meyve ve sebzede 2020 yılının ilk 10 ayında Mersin’in yüzde 26 artışla 427 milyon 276 bin dolarlık ihracat hacmine ulaştığını ve sektör ihracatındaki payının yüzde 22 olduğunu vurgulayan Başkan Nejdat Sin, “İhracatta elde ettiğimiz bu yüksek başarı hepimizindir. Üreticiden ihracatçıya, zincirin tüm halkasının, sektörün tüm paydaşlarının emeğine, yüreğine sağlık. Başarılarımızı daha da güçlendirmek ve sektörümüzü daha yukarılara taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.



28 firma temsilcisini ziyaret etti

Türkiye genelinde sektörün koordinatörlük ve sekreterya hizmetlerini yürüten ve yaş meyve sebze ihracatında yüzde 41 oranında pay sahibi olan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak bundan sonraki süreçte yüz yüze firma ziyaretlerine ağırlık vereceklerini belirten Başkan Nejdat Sin, ilk etapta Mersin’de faaliyet gösteren ihracatçı firmaların temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Nejdat Sin, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Kaçmaz, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, AKİB Tarım Sektörleri Şube Müdürü Hasan Okan Şenel ve Prof. Dr. Okan Özkaya ile birlikte gerçekleştirdiği iki günlük program dâhilinde ilk gün Gülerler Komisyonculuk İmalat Seb.Meyve Sar.Pak.Tic.ve San.Ltd.Şti., İnterimex Tarım Ürn.İth.İhr.San ve Tic.Ltd.Şti., Uğurlular Sebze Meyve Kom.Nak.Tur.İnş.Tic.San.Ltd.Şti., Televi İsteç Tarım Har.Gı.İnş. Mal.Loj.Tic.Ltd.Şti., Kara Yaş Sebze Meyve İth.İhr.Ltd.Şti., Karagözler Gıda Loj.Tic.San.Ltd.Şti., Akan Narenciye Yaş Seb.Mey.Gı.Nak.Tic.San.Ltd.Şti., Topal Narenciye Plas.Gıd.Tar.Hayv.İnş.Pet.Taş.Tic.ve San.Ltd.Şti., Doğan Gıda San.Zir.Taş.Tic.Ltd.Şti., Bulduk Ulusl.Nak.Gıda Mad.İth.İhr.Tic.San.Ltd.Şti., Gökalp İnş.Pet.Ürn.Kant.Nak.Tar.Ürn.ve San.Ltd.Şti., Mey Tarım Ürn.Gıda Nak.Ltd.Şti. firmalarını ziyaret etti. İkinci gündeki ziyaretlerine Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nden başlayan Başkan Nejdat Sin, Aksun Tarımsal Ürünler İth.İhr.San.Tic.A.Ş., Polat Sebze Meyve Komisyon ve Narenciye Tic.San.Ltd.Şti., Köseler Sarıkaya Pak.Tar.Ürn.Oto.İ.T.Bes.İ.İ.San. ve Tic.A.Ş., Soylu Gıda San.Tic.A.Ş., Biberciler İç Dış Gıda Mad.Paz.Tic.Ltd.Şti., Değirmenciler Zirai Ürünler İşl.Pak.Paz.Taş.Tic.Ltd.Şti., Sarıkaya Nar.Pak.Tar.Ürn.İnş.Taah.Tur.Nak.Plas.Tic.San.Ltd.Şti., ve Celiller Tarım ve Gıda Ürün.İth.İhr.Nak.San.Tic.Ltd.Şti. başta olmak üzere 28 firma temsilcisiyle bir araya geldi.



"Yüz yüze görüşmelerimiz devam edecek"

Narenciye ihracat sezonunun en hareketli olduğu dönemde gerçekleştirilen ziyaretler, Mersinli yaş meyve ve sebze ihracatçıları tarafından memnuniyetle karşılandı. İstişarelerde narenciye üretiminde ve pazarlamasındaki sorunlara çözüm üretmek için büyük gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Nejdat Sin, dış pazarlarda rağbet gören çeşitlerle bahçelerin tesis edilmesi, hasat ve ihraç tarihleri, hasat işçiliği maliyetleri ve narenciye zararlılarıyla mücadele konularında tüm sektör paydaşlarını bir araya getirerek ortak akıl ile ilerlediklerini söyledi. Başkan Nejdat Sin, “Çalışmalarımıza yeni bir etap ekleyerek yüz yüze firma ziyaretlerini Mersin’den başlattık. Bu çerçevede Mersin genelinde 28 ihracatçı firmamıza ziyaretlerde bulunduk. Amacımız, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin faaliyet alanındaki tüm illere benzer ziyaretlerde bulunmak ve ihracatçılarımızla daha çok bir araya gelerek, sektörümüzün gelişmesi, ihracatımızın daha da artması için istişareler yapmaktır. İnşallah bunu da başarıyla yerine getireceğiz” diye konuştu.

Başkan Nejdat Sin’in firma ziyaretleri Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (MTSOB) yankı uyandırdı. MTSOB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, kurum tarihinde ilk kez Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı’nı misafir ettiklerini belirtip, Başkan Nejdat Sin’e şahsı ve ihracatçı firma temsilcileri adına şükranlarını sundu, bölge ihracatının artması için işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.

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