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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Belediyesi anne devam sütü dağıtımına başladı

İHA

Akdeniz Belediyesi anne devam sütü dağıtımına başladı

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 13 yaş arasındaki bebekler için ücretsiz anne devam sütü dağıtımına başladı. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Nusratiye, Üçocak ve Özgürlük mahallelerinde gerçekleşen süt dağıtım etkinliklerine katıldı.
Pandemi nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahibi aileler ve bebeklerine destek veren Akdeniz Belediyesi, ünlü bir marka tarafından belediyeye bağışlanan 9 bin adet devam sütünün dağıtımını gerçekleştiriyor. Bebeklere ulaştırılan paketlerde; 2 adet yarım kilogramlık, 2 adet 200 mililitre, 2 adet aptamil, 200 mililitrelik formlar yer alıyor.
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce Nusratiye, Üçocak ve Özgürlük mahallelerinde gerçekleştirilen devam sütü dağıtımına, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, başkan yardımcıları ve muhtarlar da katıldı. Sütlerin dağıtımı öncesinde annelere, belediyede görevli psikolog tarafından eğitim verildi.

Akdeniz sınırlarında yaşayan tüm annelere ulaştırılıyor
Başkan Gültak, sütlerin dağıtım etkinliğinde yaptığı açıklamada, 9 bin adet devam sütü paketinden yaklaşık 2 bin adedinin merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan ailelere ulaştırıldığını belirterek, dağıtımın süreceğini söyledi. Bebeklerin anne sütü ile beslenmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Gültak, “Anne sütünün yanında devam sütleri de bebeklerin vitamin, protein, karbonhidrat ve mineral gibi ihtiyaç duydukları besin öğelerini içerir. Tabi anne sütü bebek için temel besin olmakla birlikte, anne sütünün yetmediği durumlarda doktor tavsiyesiyle devam sütü devreye girebilir. Bu sütler, belli aylara göre bebeklerin beslenmeleri ve büyümelerini karşılayabilmek için özel üretilir. Belediyemize bağışlanan sütler, serin ve korumalı bir yerde muhafaza ediliyor ve talep geldikçe dağıtım programı devam edecek. Milupa firması yetkililerine ve etkinliğimize katılan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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