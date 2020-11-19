Başkan Bozdoğan, ata tohumu kunduru buğdayını toprakla buluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bozdoğan, ata tohumu kunduru buğdayını toprakla buluşturdu

İHA

Başkan Bozdoğan, ata tohumu kunduru buğdayını toprakla buluşturdu

Tarsus Belediyesi, evladiyelik ata tohumlardan biri olan kunduru buğdayının ekimini yaygınlaştırmak için çalışma başlattı. Yöredeki çiftçilere özgün kunduru buğdayı tohumu sağlayan belediye, kendisine ait bir araziyi de kunduru buğdayı ekimine ayırdı. Araziye ilk tohumları Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan elleriyle serpti.
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, yöreye özgü evladiyelik ata tohumlarını toplayarak koruma altına alma, bu tohumları çiftçiye dağıtarak yeniden üretilmesini sağlama yönündeki çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Belediyenin Tohum Gen Bankasında bulunan ve 50 milyon adede ulaşan kunduru buğdayı Tarsuslu çiftçilere dağıtılmaya başlandı.
Kundura buğdayı tohumu ilk etapta İnköy ve Sandal köylerinde çiftçilere ulaştırılırken, belediyenin elinde bulunan kunduru buğdayı tohumları geçtiğimiz günlerde 11 dönüklük alanda toprakla buluşturuldu.

Başkan Bozdoğan traktör kullandı, elleriyle tohum serpti
Çiftçilere atalık tohum dağıtmakla kalmayan belediye, ekim alanlarını genişletmek ve diğer çiftçileri teşvik etmek amacıyla kendisine ait bir araziyi de buğday ekimine ayırdı. Öğretmenler Mahallesinde bulunan ve belediyeye ait olan 16 dönümlük arazi belediyenin araçlarıyla sürüldü, ekime hazır hale getirildi. Tarsus Belediye Bozdoğan da ilk ekim gününde araziye gelerek ilk etapta traktör kullanıp bir süre çalışma gerçekleştirdikten sonra tohumları elleriyle toprakla buluşturdu.
Görevde oldukları yaklaşık 2 yıllık sürede çok sayıda meyve ve sebze türünün özgün, genetiğiyle oynanmamış tohumlarını Tohum Gen Bankasında topladıklarını belirten Bozdoğan, bunları yeniden çiftçiye dağıttıklarını söyledi. Bozdoğan, “Bizim baştan beri belediyecilik anlayışımızda sağlıklı beslenme vardı. Karın doyurmak değil, beslenme olayına önem veriyorduk. Hormonsuz mutfak da ata tohumu ile gerçekleşecek bir olaydı. Gittiğim köylerde de zaten bunları anlattım. Bugün burada kunduru buğdayını ektik. İnşallah iyi olacak, iyi bir sonuç alacağız. Ama bu tüm Tarsus geneline de yaymamız gereken bir olay. Biz biyodinamik tarımdan yana olan insanlarız ve bunun için de bu sahayı açmayı ilk başlangıç olarak görüyoruz. İnşallah iyi olacak, hayırlı olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslar Belediyesinden emlak vergisi ve ÇTV uyarısı
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden emlak vergisi ve ÇTV uyarısı
Yangında 50 ton pamuk zarar gördü
YEREL HABERLER Yangında 50 ton pamuk zarar gördü
Çırçır fabrikasında yangında 40 ton pamuk balyası yandı
YEREL HABERLER Çırçır fabrikasında yangında 40 ton pamuk balyası ...
Op. Dr. Efesoy: "Gebelikte sigara çok tehlikeli"
YEREL HABERLER Op. Dr. Efesoy: "Gebelikte sigara çok tehlikeli"
Tarsus'ta esnaf ile belediye arasında eğitim ve iş birliği protokolü
YEREL HABERLER Tarsus'ta esnaf ile belediye arasında eğitim ve iş ...
Tarsus'ta dinamit patlatılması sonucu 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta dinamit patlatılması sonucu 6 kişi ...
24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası sona ...
Başkan Özyiğit’ten ÇBK Yenişehir oyuncularına tatlı ikramı
YEREL HABERLER Başkan Özyiğit’ten ÇBK Yenişehir oyuncularına tatlı ...
Akdeniz Belediyesi anne devam sütü dağıtımına başladı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi anne devam sütü dağıtımına başladı
AKİB, yaş meyve ve sebzede ortak aklı güçlendiriyor Nejdat Sin, yaş meyve ve sebzede 2020 yılının ilk 10 ayında Mersin’in yüzde 26 artışla 427 milyon 276 bin dolarlık ihracat hacmine ulaştığını ve sektör ihracatındaki payının yüzde 22 olduğunu belirtti
YEREL HABERLER AKİB, yaş meyve ve sebzede ortak aklı ...
Patlamada savrulan taş parçaları 6 kişiyi yaraladı
YEREL HABERLER Patlamada savrulan taş parçaları 6 kişiyi yaraladı
Başkan Seçer, iki kız kardeşin kitap talebini karşıladı
YEREL HABERLER Başkan Seçer, iki kız kardeşin kitap talebini ...
Büyükşehir Belediyesi 79 iş makinesiyle araç filosunu güçlendirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi 79 iş makinesiyle araç filosunu ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinin 4 projesi milyonluk hibe destekleri almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinin 4 projesi milyonluk ...
Kamyondan yola saçılan sebzeleri toplamak için seferber oldular
YEREL HABERLER Kamyondan yola saçılan sebzeleri toplamak için ...
Akkuyu NGS’nin üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansı alındı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS’nin üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansı ...
Dinlenme tesisinde su tankı patladı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Dinlenme tesisinde su tankı patladı: 1 yaralı
Dinlenme tesisinin kazan dairesinde patlama: 1 yaralı
YEREL HABERLER Dinlenme tesisinin kazan dairesinde patlama: 1 yaralı
Görme engelli çocuklar akıllı bastonlarına kavuştu
YEREL HABERLER Görme engelli çocuklar akıllı bastonlarına kavuştu
Mersin’de görme engelli çocuklar akıllı bastonla hayallerine kavuşuyor Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye’de bir ilke imza atarak görme engelli çocukların yüzünü güldürdü. ‘Hayallerimize Koşuyoruz’ projesi kapsamında, Mersin’deki görme engelli çocuklara akıllı baston hediye edildi
YEREL HABERLER Mersin’de görme engelli çocuklar akıllı bastonla ...
Toroslar Belediyesi kışa hazır
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi kışa hazır
Avustralyalı işadamı Ammar Issa hayallerinin peşinde
YEREL HABERLER Avustralyalı işadamı Ammar Issa hayallerinin peşinde
En çok beğeni alanlar ile kural ihlali yapmayanlar kasklarını aldı Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Ben de Kaskımı Takıyorum' kampanyası kapsamında, sosyal medya hesabından 'bendeKaskımıTakıyorum' hashtagı ile paylaşım yaparak en çok beğeni alan ve trafikte hiç kural ihlali yapmayan 5 motosiklet kullanıcına kask hediye edildi Vali Ali İhsan Su: "Yaptığımız çalışmalarla ilimizde kask kullanımını yüzde 46'dan yüzde 67'ye çıkardık"
YEREL HABERLER En çok beğeni alanlar ile kural ihlali yapmayanlar ...
Erdemli’de yeşil alan çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Erdemli’de yeşil alan çalışmaları devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X