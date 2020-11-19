Tarsus'ta yanan çadırda maddi hasar oluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Tarsus ilçesinde içinde yaşam malzemeleri bulunan çadırda çıkan yangında, maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşçılı Mahallesinde Fatma Dürlü isimli bir vatandaşa ait olan ve içerisinde yaşam malzemeleri bulunan çadırda yangın çıktı. Tüm çadırı kaplayan yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale bulundu. Kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.