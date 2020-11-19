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Tarsus'ta sürücülere yönelik korona virüs farkındalık etkinliği yapıldı

İHA

– Mersin'in Tarsus ilçesinde Mersin Valiliği öncülüğünde, İl Jandarma Komutanlığı, Tarsus Kaymakamlığı ve Tarsus Belediyesi; korona virüsten (Covid19) korunma tedbirleri kapsamında vatandaşları maske kullanımına teşvik etmek amacıyla farkındalık çalışması yaptı.

Tarsus'ta sürücülere yönelik korona virüs farkındalık etkinliği yapıldı

– Mersin’in Tarsus ilçesinde Mersin Valiliği öncülüğünde, İl Jandarma Komutanlığı, Tarsus Kaymakamlığı ve Tarsus Belediyesi; korona virüsten (Covid19) korunma tedbirleri kapsamında vatandaşları maske kullanımına teşvik etmek amacıyla farkındalık çalışması yaptı.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her geçen gün etkisini arttıran Covid19 konusunda vatandaşları tedbirli olmaya yönlendirmek ve özellik maske takma ile birlikte hijyenik şartlara uygun hareket etmeye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen farkındalık çalışması, jandarma uygulama noktasında gerçekleştirildi.
Etkinlikte, Tarsus Belediyesi tarafından hazırlatılan maske, el dezenfektanı, kolonya, hijyen kiti, uyarıcı broşürler, baskılı tişörtler ve çocuklara yönelik boyama kitapları ve balonlar dağıtıldı. Sürücülerin araçlarının da dezenfeksiyon işleminden geçirildiği etkinliğe, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Mehmet Büyükhan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım katıldı. İlçe yöneticileri ve komutanlar, sürücüleri maske takmaya, sosyal mesafelere dikkat etmeye ve hijyenik koşullara uygun hareket etmeye davet ederek, “Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım” mesajı verdiler.
Farkındalık çalışmasında konuşan Kaymakamı Otcu, Belediye Başkanı Bozdoğan’a pandemi sürecindeki duyarlığından ve gerek kaymakamlık gerekse diğer devlet kurumlarının çalışmalarına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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