Kamyonet, kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı



Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde kamyonet ve kamyonun çarpıştığı kazada, biri olay yerinde 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karaman-Mut karayolu Burunköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Uğuz yönetimindeki 33 DYU 09 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Seçkin Akkın yönetimindeki 33 AER 930 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonette bulunan Kemal Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Nurten Uğuz, Mehmet Uğuz ve Hediye Hidayet Aydın ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Nurten Uğuz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer iki yaralının ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ

2020-11-19 21:44:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.