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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlüleri kara kalemle çizip onlara hediye ediyor

DHA

Ünlüleri kara kalemle çizip onlara hediye ediyor


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, küçük yaşlarda kara kalem resim yapmaya merak saran ve kendine özgü tarz oluşturan Heja Tutulmaz (27), evinin bir kısmında oluşturduğu atölyesinde ünlülerin portrelerini çizip, kendilerine hediye ediyor.
Hobi olarak başladığı kara kalemle resim çizme sanatını geliştiren Heja Tutulmaz, kente gelen Fazıl Say, Sıla, Manuş Baba, Sunay Akın, Ceza, Ahmet Kural, Oğuzhan Uğur, Eypio gibi ünlülerin portresini çizip, kendilerine hediye etti. Yaklaşık 17 yıldır kara kalem ve yağlı boya üzerine çalışmalar yapan Tutulmaz, en büyük hedefinin ise sergi açmak olduğunu kaydetti.
İLKOKUL ÖĞRETMENİNİN CESARETLENDİRMESİ İLE BAŞLADI
İlkokul yıllarında çizimlerini beğenen resim öğretmeninin kendisini cesaretlendirmesiyle sanat hayatına adım atan Tutulmaz, "Üniversite yıllarımda kara kalem çizimini profesyonel olarak yapmaya başladım. Atölyeme kapanarak, her gün üstüne bir şeyler katarak bu yolda ilerliyorum. Şu an hayatımı çizerek kazanıyorum. Hem sanatımı icra edip hem de para kazanmaya çalışıyorum. Para benim için ikinci planda, ben sanatla iç içe olmayı seviyorum" dedi.
EN BÜYÜK HEDEFİ SERGİ AÇMAK
Yaptığı çizimleri büyük beğeni alan Tutulmaz, "Kente gelen sanatçılara çizdiğim portrelerini hediye ediyorum. Sıla'ya, Ercan Kesal'a, Ahmet Kural'a, Manuş Baba'ya çizimlerimi hediye ettim. Çok beğendiler. Benim için en değerli anlardan biri ise çok sevdiğim müzik adamı Fazıl Say ile yan yana geldiğim anlardı. Sıfır Bir dizisi oyuncuları Mersin'e geldiğinde çizimlerimi hediye ettim. Hepsi çok beğendi. Kendimi bu konuda geliştiriyorum. Günde 3-4 saatimi çizime ayırıyorum. En büyük hedefim bir sergi açmak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN
2020-11-20 08:16:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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