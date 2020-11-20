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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına 18 ayda 162 bin kilo mama

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına 18 ayda 162 bin kilo mama

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokak hayvanları için 18 ayda yaklaşık 162 bin kilo mama dağıtımında bulundu. Pandemi sürecinde de sahipsiz dostları yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde bakım ve beslemesi sağlanan canlardan 3 bin 881’ine sıcak yuva buldu. Bakımevinin tam donanımlı ameliyathanelerinde son 18 ayda 2 bin 483 kazalı sokak hayvanı tedavi edildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ekipler, 1 Nisan 2019’dan bu yana yaklaşık 162 bin kilo mama ile sahipsiz canlara can oldu. Kedi ve köpek besleme noktalarında hayvanseverlerle de işbirliği içinde çalışmalarını sürdüren ekipler, yemek işletmelerinin kapalı olduğu salgın döneminde mama kaynakları kısıtlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.
Büyükşehir Belediyesi, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde bakım ve beslenmesi sağlanan canlardan 3 bin 881’ine de sıcak yuva buldu. Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde her gün yeni bir hayvanın hayatı kurtarılırken, gerçekleştirilen zorlu ameliyatlarla da yürüme ihtimali zayıf hayvanların yeniden ayağa kalkması sağlanıyor. Belediyenin veteriner hekimleri, kazalar nedeniyle bakımevine gelen yaralı hayvanların hasar görmüş uzuvlarını kesmek yerine zorlu cerrahi operasyonlarla kurtarıyor. Tam donanımlı ameliyathanelerde bugüne kadar 2 bin 483 kazalı sokak hayvanı tedavi edilirken, 17 bin 727 can dost ise muayene edildi. Bakımevine getirilen toplam 9 bin 468 kedi ve köpek kısırlaştırıldı. Bazı canlar sahiplendirilirken, bazıları da ömür boyu bakımevinin misafiri oluyor.

“Canla başla dostlarımız için hizmet veriyoruz”
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Veteriner Hekim İsmet Oğulcan Karakuş, Mersin genelinde 13 ilçede 10 araçla hizmet verdiklerini ifade ederek, “Bize çok sayıda sahipsiz kedi ve köpek dostlarımız geliyor. Burada tam donanımlı laboratuvarlarımızla ameliyathanelerimiz ve muayenehanelerimizle canla başla dostlarımız için hizmet veriyoruz. Bu yıl Covid19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösterdi. Pandemi sürecinde bütün ekip arkadaşlarımızla beraber gece gündüz demeden hizmet vermeye devam ettik. Pandemi sürecinde sokakta besleme yapan hayvan severlerimiz sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı çok aktif çalışamadıkları için onların görevlerini biz üstlenerek Mersin’in 13 ilçesinde mama dağıtımlarımızı gerçekleştirdik” dedi.

“Cerrahi operasyonlarla birçok canımızın uzuvlarını kurtarmayı başardık”
Bakımevine gelen yaralı kedi ve köpeklerin eski sağlığına yeniden kavuşabilmesi için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Karakuş, “Bizler can dostlarımızın uzuvlarını ampute etmek yerine cerrahi operasyonlar yapıyoruz. Cerrahi operasyonlarla şunu amaçlıyoruz, hayvanların uzuvlarını kesmek bizim için çok kolay ancak cerrahi operasyon daha meşakkatlidir. Bunun sonrası tedavi süreci de var ama biz bunu tercih ediyoruz, çünkü bacaklarını kaybetmiş dostlarımızı sahiplendirmede de zorluk çekiyoruz. Doğaya salımlarını da gerçekleştiremiyoruz. Kafes ortamında kalmak durumunda kalıyorlar. Bunu engellemek adına cerrahi operasyonları yapıyoruz. Cerrahi operasyonlarla birçok canımızın uzuvlarını kurtarmayı başardık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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