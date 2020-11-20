Tarsus İdman Yurdu, genel kurul yapacak

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Tarsus İdman Yurdu, olağanüstü genel kurul ilk toplantısını 7 Aralık 2020 günü sat 17.00'de Tarsus Nikah Salonu'nda yapacak. İlk toplantıda ekseriyet temin edilemediği takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte yapılacak.
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