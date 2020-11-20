Pazar yerlerinde korona virüs bilgilendirmesi

Yüz yüze eğitim durduruldu mu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin polisi, korona virüs salgınına yönelik pazar yerlerinde vatandaşları ve pazarcı esnafını bilgilendirdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü görevlileri de pazar alanlarını gezerek, esnaf ve vatandaşları oluşabilecek hırsızlık olayları ile Covid19 salgını konusunda bilgi verdi. Vatandaşlara özellikle sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen konularında bilgilendiren görevlilere, konularla ilgili broşür dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.