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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Su, Silifke, Aydıncık ve Gülnar’da incelemelerde bulundu

İHA

Vali Su, Silifke, Aydıncık ve Gülnar’da incelemelerde bulundu

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Mersin’in batı ilçeleri Silifke, Aydıncık ve Gülnar’da incelemelerde bulunan Vali Su, yapımı devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Vali Su’ya ilçe ziyaretlerinde Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek eşlik etti.
İlçe temasları kapsamında Vali Su’nun ilk durağı Silifke oldu. Ziyaretlerine Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Boğsak Yangın Yönetim Merkezi ile başlayan Su, burada incelemelerde bulunarak yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman’dan bilgi aldı.
Silifke temaslarına kaymakamlık ziyareti ile devam eden Su, Kaymakam Nazlı’dan planlanan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra yenileme çalışmaları devam eden Tevekkül Sultan Türbesine geçen Vali Su, burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Vali Su’nun Silifke’deki bir sonraki durağı yapımı devam etmekte olan Silifke Kültür Merkezi oldu. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen Kültür Merkezini gezerek incelemelerde bulunan Su, projede gelinen son durum hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Su, Aydıncık’ta tarihi mekanları inceledi
Vali Su, Aydıncık ziyaretinde ise ilk olarak Anadolu Lisesi eski hizmet binasında incelemelerde bulunarak, söz konusu binanın nasıl değerlendirileceği, daha etkin ve verimli bir şekilde vatandaşın hizmetine nasıl sunulacağı konusunda istişarelerde bulundu. İlçenin tarihe tanıklık etmiş mekanlarında incelemelerine devam eden Su, Mersin Valiliği himayesinde Aydıncık Belediyesi tarafından restorasyon işlemleri devam eden Baloğlu Konağı restorasyon çalışmalarını da yerinde inceledi.
Daha sonra 16 Eylül 2020 tarihinde göreve başlayan Aydıncık Kaymakam Vekili Zekeriya Murat Şahan’ı makamında ziyaret eden Vali Su, Kaymakam Şahan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, ilçede sunulan kamu hizmetleri hakkında genel bilgiler aldı.

Vali Su, Gülnar’da Meydancık Kalesini gezdi
Vali Su’nun ilçe temasları kapsamındaki son durağı Gülnar oldu. Burada ilk olarak Gülnar Kaymakamlığını ziyaret eden Su, 16 Eylül 2020 tarihinde göreve başlayan Kaymakam Yunus Emre Bayraklı’ya görevinde başarılar dileyerek, ilçede devam eden kamu yatırımlarının son durumu hakkında bilgi aldı.
Kaymakamlık ziyaretinin ardından yürüyerek Gülnar Belediye Başkanlığına geçen Vali Su, çevrede faaliyet gösteren Gülnar esnafına hayırlı ve bol kazançlar diledi. Akabinde Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar’ı makamında ziyaret eden Su, Başkan Ünüvar’a hayırlı olsun dileklerini iletti.
Gülnar temasları kapsamında Vali Su, son olarak ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve M.Ö. 7. ve 6. yüzyıllara ait olduğu düşünülen Meydancık Kalesini gezerek incelemelerde bulundu. Meydancıkkale (Kirshu) ile ilgili yürütülen projeler hakkında Kaymakam Bayraklı ve Belediye Başkanı Ünüvar’dan bilgi alan Su, planlanan çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi için ilgililere talimatlar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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